El violín y la memoria musical de Panamá

Este proyecto pionero también incluyó un análisis sobre cómo aprenden los niños y adolescentes que forman parte de programas de enseñanza del violín tradicional. 'Queríamos entender cómo es el proceso de aprendizaje y cuáles son los mecanismos que utilizan los estudiantes para almacenar, recuperar y repetir las piezas del repertorio tradicional', señala Gabriela Noriega Martínez, neuropsicóloga, coinvestigadora del proyecto e investigadora asociada a la Universidad Católica Santa María La Antigua.La investigación evaluó estudiantes de entre 9 y 17 años utilizando pruebas estandarizadas de memoria y aprendizaje. Los resultados mostraron que los estudiantes presentaban desempeños acordes con su edad, aunque destacaban particularmente en procesos relacionados con la memoria a largo plazo y el aprendizaje sucesivo.Según Noriega Martínez, muchos estudiantes aprenden nuevas piezas asociándolas con melodías y canciones que ya conocen, utilizando la repetición constante para consolidar el aprendizaje.La investigadora considera que estos hallazgos ayudan a comprender mejor las metodologías tradicionales de enseñanza musical y podrían servir para fortalecer estrategias pedagógicas orientadas a preservar el repertorio.El estudio también encontró diferencias interesantes entre estudiantes masculinos y femeninos en ciertos tipos de memoria, aunque se requieren muestras más amplias para determinar conclusiones definitivas.