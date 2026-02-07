Casa del Soldado y CAF: dos agencias extranjeras comprometidas con la cultura panameña

El año pasado, después de que Elena González se hiciera cargo de su dirección, Casa del Soldado, en el paseo Esteban Huertas del barrio de San Felipe en el Casco Antiguo, se ha convertido en uno de los espacios más dinámicos de la capital. El Visitante la entrevistó sobre el éxito de su gestión.<b>El Visitante</b>: Elena, ¿podrías contarnos de tu trabajo antes de llegar a Panamá? <b>Elena Gonzalez</b>: Tengo una trayectoria de más de veinte años en gestión y cooperación cultural, sobre todo en el ámbito internacional y desde instituciones públicas españolas. En los últimos años estuve al frente de la Subdirección de Cultura en la AECID. También he trabajado en Casa de América, el Círculo de Bellas Artes de Madrid, Casa Árabe y otras instituciones, siempre manejando la estrategia de los programas culturales. Cuando me surgió la oportunidad de venir como directora a Panamá, me ilusioné porque es un país que no conocía. Me ha sorprendido gratamente. Panamá está llena de posibilidades y eso para un gestor cultural es muy alentador. <b>EV</b>: El año pasado ofrecieron muchísimos proyectos comunitarios y participativos en el barrio de San Felipe. <b>EG</b>: Las actividades formaron parte del programa que hemos denominado 'Hacer barrio, hacer ciudad'. Se desarrollan en el Casco Antiguo porque comprendí la importancia de involucrarnos activamente en el barrio donde se ubica el Centro Cultural. La recuperación, revitalización y, sobre todo, la valoración de los espacios públicos para la ciudadanía constituyen una línea de trabajo fundamental tanto para los centros culturales en España como para la Cooperación Española. Quisiera destacar un proyecto especialmente significativo: la revitalización de la cancha de fútbol en la playa de Santo Domingo, muy cerca de Casa del Soldado. Esta iniciativa consistió en una intervención artística realizada por el colectivo de arte urbano Boa Mistura, a quienes invitamos a transformar la cancha. Se trató de un proyecto participativo, en el que convocamos a cerca de 80 niños y jóvenes que con frecuencia usan ese espacio. Viven en el propio San Felipe y en barrios aledaños, como El Chorrillo. Ellos participaron al inicio respondiendo una encuesta sobre cómo imaginaban la cancha ideal, y en base a sus propuestas, el colectivo artístico diseñó la intervención. La experiencia fue muy colaborativa, ya que los mismos jóvenes pintaron la cancha, aportándole vida y color. Gracias a este proceso, el espacio se usa ahora mucho más. Lo más importante es que estos niños y jóvenes sienten la cancha como propia y la cuidan, porque al final, este proyecto les pertenece. <b>EV</b>: Casa del Soldado también ha estado trabajando en colaboración con distintas instituciones de arte y de investigación. <b>EG</b>: Así es. Siempre he pensado que, para poder sumar con tu programación en cualquier lugar, ciudad o barrio, debes buscar aliados. Debemos tratar de complementar y reforzar con nuestra programación, alianzas y sinergias, el trabajo fantástico que ya están haciendo otras instituciones. Destacaría nuestra colaboración con el Biomuseo en una línea de trabajo que se llama 'Sembrando conciencias' y que tiene que ver con la divulgación de la espléndida biodiversidad de Panamá y la toma de conciencia para combatir el cambio climático. Con el Biomuseo hemos organizado cinco actividades enmarcadas en la biodiversidad del Casco Antiguo. Hemos hecho visitas guiadas para ver las aves, un taller sobre las mareas y un curso botánico en acuarela para estudiar las flores en el Casco Antiguo. Otra alianza destacada ha sido con el Museo de Arte Contemporáneo – MAC Panamá tras descubrir la carencia que hay en el país de una formación adecuada en la historia del arte. Juntos creamos un curso enfocado en la formación en prácticas curatoriales llamado 'Método: curatorial', que ha sido muy exitoso y del que también nos sentimos muy orgullosos. Otra entidad valiosísima con la que hemos trabajado de manera muy cercana es Ciudad del Saber. Para este año estamos organizando una exposición conjunta que presentaremos en el mes de abril. El un proyecto, que ya Ciudad del Saber ha trabajado intensamente, se centra en la ruralidad, en la vida en el campo. <b>EV</b>: También has trabajado con Manuel Alcántara, el director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS). <b>EG</b>: Sí, con CIEPS hemos hecho una colaboración muy fructífera. El año pasado, para celebrar los 50 años de libertad y democracia en España desde la muerte del dictador Francisco Franco, llevamos a cabo una serie de conferencias que resaltaron la importancia de la democracia desde distintas perspectivas. Estuvo muy enfocada hacia los jóvenes. <b>EV</b>: Recuerdo con mucho entusiasmo esa serie de conferencias. Creo que la educación de la democracia debe interesar a todas las generaciones, en especial por lo que pasa hoy en el mundo. En lo personal, las charlas me inspiraron para hablar sobre la relación entre arte, democracia, las instituciones artísticas y sus incongruencias en nuestro país. ¿Cuáles son las líneas programáticas del Centro Cultural de España en Panamá? <b>EG</b>: Son cuatro. Una es 'Hacer barrio, hacer ciudad', que, como te decía, busca recuperar los espacios públicos, valorar el patrimonio urbano y, sobre todo, crear comunidad en el barrio donde estamos. En ese mismo sentido, el año pasado hicimos un proyecto que se llamó 'Danza en las plazas'. Un proyecto educativo al que le vamos a dar continuidad a lo largo del 2026 es 'Mini Quijotes', que realizamos con la Asociación NiMu (Niñez-Mujer). Trabajamos con cinco colegios del Casco Antiguo. Todos los viernes de 1 a 3 pm vienen niños entre 7 y 12 años, que necesitan refuerzo escolar. Tenemos a nuestros miniquijotes leyendo y haciendo sus tareas. Nos entusiasma muchísimo verlos aprender. Otra línea programática se llama 'Panamá somos Todos'. Está enfocada en las comunidades más vulnerables, ya que tienen menos visibilidad en el día a día, como son las afrodescendientes, las indígenas, los colectivos LGTBIQ+ y los que tienen diferentes discapacidades. A través del arte y la cultura creamos talleres formativos, por ejemplo, de teatro. Otra línea es 'Memoria y territorio', mediante la cual creamos espacios para la reflexión y el pensamiento crítico en torno a la defensa de los derechos humanos y la historia de Panamá. En este sentido, hemos realizado el año pasado una exposición de fotografías sobre el tema de la memoria y la identidad, así como conferencias en torno a la libertad de expresión y la libertad de prensa. Este año seguiremos abordando estos asuntos desde distintos ámbitos y ángulos. La cuarta línea es 'Sembrando conciencias'. Es un proyecto que promueve la diversidad medioambiental de Panamá y trata de inculcar la urgencia de combatir el cambio climático. Lo hacemos en alianza con el Biomuseo y también a través de la actividades educativas en Casa del Soldado. Por ejemplo, este año, los talleres infantiles que tenemos un sábado al mes, y que se llaman 'Sábados Súper Pritty', van a estar enfocados en temas medioambientales. Además, vamos a crear una línea sobre el feminismo que será un aspecto crucial de la programación, ya que abordará, desde el pensamiento crítico, el valor y la condición de las mujeres desde distintos ámbitos.<b>EV</b>: Eso nos lleva a su próxima exposición. <b>EG</b>: Exacto. Su título es 'La dimensión de lo invisible: rastros ecofeministas en el arte panameño'. Gladys Turner Bosso es la curadora y ha hecho un trabajo de investigación exhaustivo. Lleva meses trabajando para reconocer, en la historia del arte panameño más reciente y contemporáneo, qué artistas se identifican con una línea de trabajo que se denomina 'ecofeminismo'. En esta muestra pone de relieve un enfoque de género en el trabajo artístico integrado con el medioambiente y la naturaleza, no solo por los materiales que emplean, sino por su mismo discurso artístico. Participan diez mujeres, incluyendo una española. 'La dimensión de lo invisible: rastros ecofeministas del arte panameño' inaugura el miércoles 11 de febrero a las 7 p. m. en Casa del Soldado.