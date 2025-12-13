El dilema de la cultura panameña en 2025 (I Parte)

'¡Damas y caballeros! Al recibir el Premio Nobel de Literatura 2025, quise compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la esperanza, pero como mis reservas de esperanza se han agotado para siempre, les hablaré sobre los ángeles (...) sin alas.'– László Krasznahorkai, en su discurso de aceptación del Premio Nobel.En este año que casi concluye, ¿han conseguido las políticas del Ministerio de Cultura (MiCultura) conectar con la gente común? He allí el dilema. Dudo que los panameños crean que las actuales políticas económicas y sociales nos estén sacando de una crisis que, de acuerdo a la Cepal, nos ha convertido en el segundo país más desigual de América Latina y en el primero de Centroamérica. Si la desigualdad, la falta de participación, oportunidades y cohesión social reinan, como dice el informe, ¿son las políticas culturales su reflejo? ¿Es una solución, como piensan algunos, dejar en manos privadas o de fundaciones parte de la gestión de nuestra cultura? He escuchado un sancocho de críticas y halagos sobre la gestión pública de la cultura en 2025. Desde la excesiva burocracia y pobre rendición de cuentas en la ejecución de proyectos artísticos hasta el reconocimiento al arduo trabajo que culminó con la inscripción y protección de nuestro patrimonio cultural en la Unesco, así como el rotundo éxito organizativo y público de la Feria Nacional de Artesanías. También se ha hablado de peligros que acechan, como dijo la ministra de Cultura, Maruja Herrera, en un conversatorio al que asistí, al referirse al lavado de dinero y al tráfico ilícito con obras de arte, que siguen empañando nuestra maltrecha imagen internacional después de los Panama Papers.