Eliezer Budasoff: ‘El periodismo es esencial para la democracia’

Es entonces que para septiembre de ese mismo año, cuando se estaba trabajando nueve meses en el proyecto de podcast y ya se habían realizado cinco episodios piloto, el diario The New York Times decide cerrar su redacción en español. Si bien el área de audio del diario decidió continuar con el proyecto, Radio Ambulante Estudios dispuso no proseguir con el mismo ya que, según el espíritu y la identidad que son parte de sus valores, no se podía lanzar un podcast que buscaba contradecir la pauperización del periodismo justo en el instante en el que periodistas latinoamericanos estaban siendo despedidos tras el cierre de esa redacción en español del NYT. Una alianza que era la razón inicial de ser de El Hilo .

La falta de contexto en los titulares del día a día así como la necesidad de entender la actualidad de un continente con realidades similares y complejas a la vez, fueron varias de las razones por las cuales se decidió emprender un proyecto que, en un principio, iba a ser una alianza entre la casa productora Radio Ambulante Estudios y la redacción en español del diario estadounidense The New York Times (NYT).

¿Cuál es el balance que haces después de cuatro años?

Otra cosa que a mí me parece que confirma la buena recepción y el éxito que ha tenido El Hilo es la necesidad de un producto así en un momento en el que los principales problemas de la región son la desinformación; la gente busca productos como los de nosotros y la gente necesita periodismo que sea serio pero no aburrido, profundo pero no solemne, y que trate de narrar la historia a gente sin tratar de bajar línea política, que le hable a los oyentes con una sensibilidad puesta en el cuidado y el cariño por la región, y en la necesidad de conocer y entender las historias.

Nosotros tenemos más de cuatro años y 200 episodios. El primer balance que podría hacer es que actualmente la industria periodística en el último tiempo ha apostado sobre todo por captar a parte de la audiencia a través de la viralidad, el escándalo, y de tratar de producir de manera masiva, y el primer balance que te puedo dar es que cuando la gente dice que el periodismo está en crisis, lo que está en crisis no es el periodismo, sino una cierta forma de hacer periodismo y financiarlo. Lo que en todo caso está en crisis es la industria periodística, pero no el periodismo. Por otro lado, el balance es buenísimo en términos de crecimiento y de lealtad y de fidelidad de los oyentes. Hemos ido creciendo de manera orgánica y sin pausa desde que empezó el podcast.

¿Cómo has visto las propuestas de los estudiantes del taller de ‘podcast’?

La idea de hacer el taller es básicamente compartir algo de lo que yo he aprendido en el mundo del podcast, porque a todo esto cada vez que en los últimos años me han llamado para brindar un taller de podcast yo siempre he pensado en que tengo más de 20 años de carrera como editor de periodismo gráfico y me tocó ser editor de reportajes, crónicas y de periodismo narrativo. Y, en el último tiempo, me invitan para dar talleres o charlas sobre podcast, que es un mundo al que yo ya pertenezco porque ya tengo cuatro años con 200 episodios realizados, pero todavía me siento un recién llegado.

Una razón por la que me gusta dar talleres sobre esto es que es algo que aprendí de grande con la gente que mejor lo hace, que es la gente de Radio Ambulante Estudios. Eso permite compartir de forma destilada todo lo que he aprendido en los últimos años, y también de aquellas cosas en las que me he equivocado y de las que he tenido que aprender las lecciones. He tenido que desaprender algunas cosas y aprenderlas a hacer para podcast. Entonces, ese es un poco el espíritu del taller y ese es también el espíritu que yo busco en los participantes.

Me encantó el grupo del taller y los que están tienen diferentes perfiles. Muchos han venido del periodismo, pero hay otros que no provienen necesariamente del periodismo. Las preguntas de la gente me han parecido súper interesantes y yo me la he pasado hablando mucho porque quiero aprovechar el tiempo y compartir lo máximo posible de mis conocimientos, pero la verdad es que cuando dejé que la última parte de la sesión se haga un ida y vuelta en el que puedan hacer preguntas, todo el mundo estaba muy ansioso por preguntar cosas que a mí me hubiese encantado saber cuando empecé a hacer podcast. El espíritu de la gente que viene es muy bueno.