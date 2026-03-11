Emilio Regueira: “Nos atrevimos a hacer cosas muy locas que nadie creía posibles”

A momentos de comenzar la entrevista con La Estrella de Panamá, el vocalista principal de Los Rabanes Emilio Regueira todavía no se creía la noticia de la inclusión de la revista Billboard en su lista de los 50 mejores bandas de rock en español de la historia.

Preparándose para actuar en el festival Vive Latino 2026 en México, junto a la banda ‘Orqueska Internacional’, Reguira reflexiona como la banda – también integrada por Christian Torres, Javier Saavedra y Randy Cuevas – nació con un espíritu joven a principios de la década de los años 1990 hasta convertirse en una referencia del rock latinoamericano.

Entre sus mayores logros, no solo está el haber tenido en su palmarés un Grammy Latino en el 2007 tras ganar la categoría Mejor Álbum de Rock Vocal Dúo o Grupo por el disco Kamikaze sino porque, junto a otros artistas destacados de renombre, amenizarán el Mundial de Fútbol 2026 en suelo mexicano.

La revista Billboard decidió otorgarles la distinción dentro de su lista al considerarlos como “la banda de rock alternativo más icónica de Panamá”. “Con su sonido único y energía contagiosa, se ha convertido en pionera al romper barreras de géneros con su fusión distintiva de rock, reggae, ska y ritmos panlatinos”, argumentó Ingrid Fajardo de Billboard.

En relación a esto, Regueira aseguró a este diario que la intención de Los Rabanes que, desde sus inicios, la banda pretendía hacer un estilo de música fusión en grupo, obteniendo buenos resultados producto del trabajo bien hecho a nivel melódico.

“Toda banda tiene influencia de otras bandas o de otros músicos como Nirvana, porque la música esta ahí pero cada composición surge de un sonido propio que fue producto de un sueño personal, que tuvimos entre todos y eso pasó con Los Rabanes. (...) Nosotros somos una banda que se atrevió a hacer cosas muy locas que nadie creía posibles y siempre hicimos lo que nos dio la gana”, señaló.

Esto, de acuerdo a Regueira, se puede apreciar fácilmente en su primer disco ‘¿Porqué te fuiste Benito?’, el cual, en palabras del legendario exponente del rock nacional, era un ‘calipso’ de ritmos fusionados con el grunge de bandas como la que encabezaba Kurt Cobain. Durante su trayectoria, también experimentaron con otros ritmos como el ska y la salsa. Un factor que les encaminó al éxito y que les hizo ser conocidos más allá de los confines en Panamá, siendo escuchados en América Latina, Estados Unidos y Europa.

“Nuestra evolución fue en base a seguir mezclando y remezclando ritmos y sonidos. Yo creo que eso hace que muchas generaciones y muchos estratos sociales disfruten nuestra música. Si nos paramos a hablarcon alguien en cualquier barrio de Panamá, la gente sabe de alguna canción nuestra que nosotros hemos tocado, esos temas que se inmortalizan en clásicos. Unos clásicos que quedan para toda la vida”, expresó el músico.

Es por eso que canciones legendarias como ‘Perfidia’, ‘My Commanding Wife’ y ‘Señorita, a mí me gusta su style’, entre otras, formaron parte de la banda sonora de las vidas de muchos, quienes no pierden ocasión en ponerlas para amenizar un cumpleaños, un matrimonio o un paseo por la playa.

Esas canciones eventualmente se convirtieron en himnos latinos. “Eso es algo muy bonito, y ese algo bonito es producto de que Los Rabanes se atrevió a crear un sonido distinto de lo que se estaba escuchando en el momento cuando surgimos”, valoró Regueira.

Los Rabanes – al igual que otras agrupaciones que marcaron el rock nacional como ‘Los 33’, ‘Instinto’ y ‘Xantos Jorge’, entre otros – forman parte de una escena musical que comparten tanto los que sentaron las bases de la escena actual y los nuevos grupos quienes poco a poco se están abriendo camino, encontrando su propia voz y buscando todas las plataformas posibles para hacer sentir su música. Para ellos, Regueira les tiene un consejo: tomar este oficio en serio.

“Si bien no me gusta mucho aconsejar porque de repente cada quien tiene su película en la cabeza.... pero sí soy del punto de vista de que debes tener un oído musical más allá de tener el talento frente al micrófono cuando vas a cantar o tener el dominio de un instrumento en específico. (...) Hay que tomárselo en serio (...) Los Rabanes es una banda que siempre se mantuvo constante. Desde que empezamos formalmente en el año 1995, ya teníamos un tiempo ensayando y practicando desde el año 1992. Recuerdo que hacíamos mucho ruido desde mi cuarto al practicar... Cuando lanzamos el primer disco, siempre mantuvimos esa actitud de estar presentes. Si bien habían momentos en los que no estábamos dentro de la conversación mediática, siempre estuvimos trabajando y practicando para ver cuál era el próximo disco que íbamos a sacar (...) Por otro lado, no hay que dejarse aconsejar de la gente equivocada, por eso, hay que ponderar las opiniones que uno recibe y ponerla en su apropiado contexto. Esto se lo digo específicamente a los nuevos músicos que están creando nueva música”, apostilló Regueira, quien subrayó que ello va de disciplina y dedicación.

El no tener miedo a la fusión musical es precisamente una de las cualidades por las que Los Rabanes es reconocida tanto por los fanáticos como la crítica musical. Un ejemplo se puede apreciar en el tema ‘Rockton’, en el que Los Rabanes – en conjunto con uno de los exponentes del reggaetón Don Omar – apostaron por la mezcla del rock con los ritmos urbanos. También, probaron esa experimentación con ‘Bam Bam’, un tema en el que se puede escuchar desde la cumbia hasta la murga.

Esa es precisamente la voluntad de Los Rabanes: seguir haciendo música que haga revolucionar los sentidos tal como es la reversión del famoso ‘Quizás, quizás, quizás’ en conjunto con la banda argentina Caligaris y la agrupación panameña Afrodisiaco. Otro de los sencillos que lanzaron recientemente fue Hashtag, junto con el puertorriqueño Jowell, y próximamente tocarán el Coca-Cola Music Hall de Puerto Rico. También se vendrá una colaboración con el afamado dúo de reggaetón Wisin y Yandel. Como verán, hay Rabanes para rato.