Enrique Jaramillo Levi: “La tenacidad y la disciplina siempre terminan dando frutos”

En efecto, tras mantenerme escribiendo durante dos años en la ciudad mexicana de Querétaro, al cuidado de una de mis hijas mexicanas por razones de salud y de edad, logré integrar tres colecciones distintas de cuentos, que fui ofreciendo a diversas editoriales. La Universidad Autónoma Metropolitana, en su Unidad de Xochimilco, en la Ciudad de México, aceptó para su próxima publicación mi libro ‘Tiempo sin fin’, con un agudo prólogo de la crítica literaria mexicana Araceli Soni Soto.Asimismo, la editorial hondureña Editorial Guaymuras prepara la publicación de 'Dar en el clavo y otros cuentos', con prólogo del prestigioso escritor hondureño Julio Escoto; y una nueva pequeña editorial panameña, Cardamomo y Estrellas Ediciones (propiedad de los autores nacionales Ela Urriola y Marco Ponce Adroher), está por publicar otra colección de mis cuentos recientes: 'El punto de quiebre y otras disonancias', con prólogo de Ela Urriola.Además, mi reciente antología de cuentistas panameños vivos denominada 'Cuentistas de Panamá: Antología generacional selecta' será publicada por la Universidad Tecnológica de Panamá, institución donde laboré durante 25 años consecutivos. Y no me vas a creer, pero aún me quedan inéditos otros cuentos y minicuentos bastante recientes, así como todo un libro de poesía.