Enrique Jaramillo Levi, un incansable contador de historias

La mente del escritor Enrique Jaramillo Levi es en sí misma una fábrica de historias. Una muestra de ello es su extensa producción literaria de cuentos y novelas que se mide en diversas publicaciones como ‘Duplicaciones’, ‘Urdimbres’, ‘La verdad sea dicha y otras mentiras verdaderas’ y ‘Luminoso tiempo gris’, entre otros textos en los que aborda diferentes temas como la realidad social, la sexualidad, las relaciones tóxicas, y la hipocresía moral y social.

Con su residencia fijada en Querétaro (México), Jaramillo Levi se encuentra en Panamá hasta mediados de enero del 2026 y tiene previsto en su agenda realizar dos actividades para los seguidores de su obra. El miércoles 3 de diciembre participará en una conferencia literaria en la Academia Panameña de la Lengua titulada ‘Constantes y variantes del cuento artístico: Reflexiones del escritor que soy’.

Al día siguiente, el jueves 4 de diciembre el escritor presentará un nuevo libro de cuentos denominado ‘Paradojas, desmesuras y otras cotidianidades’, que será presentado por Joel Bracho Ghersi y Silvia Fernández-Risco en la Sala Carlos Fuentes de la Embajada de México en Panamá. El libro está editado por la editorial Modus Ludicus.

Para Jaramillo Levi, la inspiración para elaborar narrativas de diverso tipo se puede sacar del poder de la intuición sobre lo que se quiere contar.

“’La inspiración’ que a ratos tenemos los escritores que nos tomamos muy en serio nuestra profesión es la responsable; pero por supuesto, es mucho más complejo que eso. Cuando uno crea historias que pueden o no estar ancladas en la realidad, abre todos sus sentidos y agudiza el poder de las intuiciones para crear textos diferentes, independientemente del tema. Un buen escritor aspira a ser un artista, y por ello tiende a explorar las posibles variantes de temas realistas, eróticos, de terror, oníricos, metafísicos, sociopolíticos, metaficcionales o de ciencia-ficción, entre otros. Al menos en mi caso. Y también ocurre con la llamada minificción, en donde la brevedad y el ingenio son indispensables”, aseguró.

En lo que se refiere a la formación de los futuros escritores del país, Jaramillo Levi hace referencia tanto al Diplomado de Creación Literaria que creó hace 24 años en la Universidad Tecnológica de Panamá como los cursos correspondientes al Programa de Formación de Escritores del Ministerio de Cultura (MiCultura) como plataformas para apuntalar a los nuevos talentos de las letras.

“Por supuesto, el tener un talento innato es indispensable para que funcione. Actualmente hay más de 150 escritores que escriben cuentos en nuestro país, muchos de ellos son mujeres de 5 generaciones distintas. Más que en cualquier otro país de Centroamérica... ¿Qué hace falta? Tenacidad, disciplina y talento, así como más apoyo estatal para la publicación de los mejores libros, independientemente de los concursos literarios, que por supuesto también ayudan”, aseguró el autor.

En su residencia actual de México, Jaramillo Levi profundizó aún más su vena de escritor al seguir escribiendo cuentos, poemas y ensayos breves, además de una columna de opinión que todos los viernes publica La Estrella de Panamá. Durante este tiempo, también publicó un ‘Manual de escritura creativa de cuentos y minicuentos imaginativos’, que se encuentra disponible en Amazon. También se encuentra preparando dos antologías: una de cuentistas destacados y otra de ensayistas nacionales.

“No puedo estar sin escribir, sin idear nuevos proyectos, siempre ha sido así, desde la década de los sesentas del siglo pasado... ¡Lo mío, para bien o para mal, es escribir, promover proyectos culturales y dar clases!”, expresó el cuentista.

A continuación, da una serie de consejos para ser un buen contador de historias: “A veces, las historias surgen con una cierta trama o argumento por delante, otras veces alrededor de un determinado personaje, y otras desde una determinada atmósfera que se impone... Un escritor debe siempre tener en mente que cualquier suceso, real, imaginario o soñado puede ser el arranque de una historia sabiéndola administrar en sus detalles, pero también en sus generalidades... Y debe cuidar el lenguaje, no repetir palabras o ideas que ya se han usado en la historia que se está gestando. Las diversas técnicas narrativas se aprenden, pero si no existe un talento innato, no habrá novedad ni permanencia”, insistió.

Los autores que han influido grandemente en su producción literaria fueron Rogelio Sinán, quien supervisó su primer libro de cuentos ‘Catalepsia’ en 1965, así como los escritores Juan Rulfo y Salvador Elizondo quienes lo asesoraron en la escritura de los 40 cuentos compilados en su libro ‘Duplicaciones’. El mismo lleva dos ediciones mexicanas, dos españolas y una panameña en la editorial de la Universidad Especializada de las Américas, gracias a los oficios de Manuel Orestes Nieto.

La labor de Jaramillo Levi no solo se extiende a la de escritor sino a la de editor de autores panameños con más de 180 libros en su haber. Además, creó diversos premios que siguen en la actualidad como el Premio Centroamericano de Literatura Rogelio Sinán y el Premio de Narrativa Ariel Barría Alvarado, administrado por MiCultura.

El autor espera dictar un seminario-taller de cuento entre los meses de diciembre y enero para brindar sus conocimientos relacionados a este género literario.