Ernesto ‘Neco’ Endara: ‘La vocación no es un súbito milagro, se forma lentamente’

La vida de ‘Neco’ Endara no puede ser únicamente contada desde el prisma de la escritura, ya que vivió otras facetas que contribuyeron a ampliar su universo narrativo como las de bombero, gestor de calderas y docente en la Escuela Náutica. Durante su trayectoria profesional, tuvo la oportunidad de ser marino en aguas de África, Europa y América.No obstante, Endara encontró en la lectura y la escritura un refugio para imaginar, crear y soñar.'La vocación no es un súbito milagro, se va formando lentamente. En mi caso, la literatura comenzó su asedio con la lectura, no hay de otra, creo que únicamente leyendo, al principio por aprender, luego por placer, va uno amando, disfrutando, necesitando la lectura. Sin saber cómo ni cuándo, queda uno cautivo de los libros. Leí como demente, como náufrago como ciego que recién recobra la vista. Ese fue el lento proceso que me llevó a intentar escribir como los autores que me daban tanto placer. Yo quise brindarlo también. Y eso es lo difícil', confesó Endara a este diario.A los escritores jóvenes, les tiene un mensaje: que encuentren el sentido verdadero que se le debe dar a cualquier rama del arte como lo es la escritura, no considerarlo nunca como un pasatiempo.'He podido observar algunos modismos en escritores jóvenes que se acercan a los míos. Por lo demás, espero que hayan aceptado lo que he repetido cada vez que tengo la oportunidad de dirigirme a jóvenes que se incian en la literatura: encontrar el sentimiento verdadero que se le debe a todas las artes: no considerarlas nunca 'un pasatiempo'. Mejor no diga nada. Las artes son exigentes, para entregarse ellas piden rendición total, es decir total entrega, pasión, sólo así nos darán felicidad y una que otra retribución. No sean muy exigentes con ellas no les pidan un éxito rotundo sin mucho esfuerzo, los premios son esquivos, y no son los que realmente harán de ustedes escritores famosos', aconsejó ‘Neco’ Endara a las futuras generaciones de autores y cuentistas.Al ser consultado sobre la evolución de su estilo literario a lo largo de los años, el escritor manifestó lo siguiente: 'El paso de los años me ha convertido en un revisador de todo lo que escribo, me he vuelto muy exigente para que no se cuelen errores de ninguna especie (aunque siempre un buen crítico los encuentra a borbotones)'.‘Neco’ Endara, en tanto, todavía mantiene en mente a los personajes e historias que formaron parte de su producción literaria, la cual también se nutre de los sucesos históricos del país como la destrucción de Panamá La Vieja en 1671 así como de los saberes populares de leyendas como ‘La Llorona’'Los personajes de leyenda, el mar, la noche y las estrellas, han llenado mis sueños de poesía. La historia de mi país y sus personajes, han alimentado mis obras teatrales (Victoriano Lorenzo, Sir Henry Morgan, La Llorona, etc.). Mi propia vida me ha brindado los personajes de mis novelas (‘Pantalones cortos’, ‘Pantalones largos’), los conocí vivos y los imagino todavía deambulando por nuestra ciudad; los pinté, discutí con ellos, y, por cierto, como muchacho de la película, les gané y los encerré en libros; los ensayos son el desboque de las ideas, debe uno convertirse en vaquero, enlazarlas y, encerrarlas en el redil del cerebro para entonces sacarles el jugo y acercarse así a su significado total (que nunca se logra); el cuento es el más libre de mis intentos. El cuento brinca por todos los trampolines literarios posibles (se me han quedado muchos que todavía persigo). El cuento me fascina porque con ellos logro los imposibles que me niega la razón', aseguró el autor sobre su panorama literario.A sus 94 años de edad, ‘Neco’ Endara mantiene todavía intacto ese entusiasmo por contar historias. Por el momento, no descarta ni confirma la publicación de nuevos proyectos con los que seguir cautivando a sus lectores.