Ernesto ‘Neco’ Endara: ‘La vocación no es un súbito milagro, se forma lentamente’

Para Ernesto ‘Neco’ Endara, el Día del Escritor y la Escritora Panameña no fue una conmemoración cualquiera ya que el pasado 25 de abril recibió en el Teatro Aurea ‘Baby’ Torrijos de la Ciudad de las Artes la medalla Rogelio Sinán.

En la ceremonia de premiación – a la que asistieron tanto la ministra de Cultura Maruja Herrera como el Canciller de la República Javier Martínez-Acha – Endara fue descrito como un escritor ‘multifacético’ así como el ‘biógrafo literario de la ciudad de Panamá’ por el presidente del Consejo Nacional de Escritores y Escritoras de Panamá Javier Alvarado.

“Hablar de él es hablar de un maestro que ha sabido capturar nuestra identidad con una pluma tan aguda”, decía por su lado la viceministra Académica de Educación, Agnes de Cotes.

Neco Endara – rodeado de autoridades gubernamentales, representantes del sector cultural, escritores y amantes de la literatura – admitió entre las risas del público presente que su discurso de aceptación del galardón, con el cual llevaba preparándose desde hace una semana antes del evento, se le había quedado atrás.

“Se me quedó el discurso (...) creo que en Chitré y, por supuesto, debía reemplazarlo, pero como no me acordaba ni media palabra. Aunque tuve la suerte de acordarme y es como una especie de diálogo con Rogelio Sinán”, resumió aquella noche.

La Estrella de Panamá pudo conversar días después con Endara, quien relata cómo fue recibir la condecoración Rogelio Sinán, la cual reconoce sus décadas de trayectoria con la pluma como el instrumento ideal para transportar a sus lectores en un mar de historias como las de la antología de cuentos ‘Receta para ser bonita y otros cuentos’ (2001) o el poemario ‘Álbum de nostalgias’ (1993).

Para Endara, recibir la medalla Rogelio Sinán fue todo un honor. No solo por considerarlo como uno de los mejores escritores de la literatura nacional pero también por traerle a la mente la entrañable amistad que mantuvo con Sinán, al que califica como un amigo ‘profundo y sincero’.

“Siento que logré convencerlo de mi amistad y él mostró un cariño especial conmigo (fue él quien sacó mi primera obra y la llevó a un escenario formidable (una librería) dirigiendo la lectura dramatizada de ‘¡Ay de los vencidos!’, que me regaló una contentura en el alma como nunca había sentido. Por esa y otras razones, el haber vivido lo suficiente para recibir su medalla, me llena de orgullo. Cuando lo vuelva a ver le ‘echaré el cuento’”, expresó a este diario sobre su amigo.

En tanto, confirmó a La Estrella de Panamá que acogió la noticia con un gran sentido de gozo y alegría. “Cuando se hizo oficial, celebré con mi mujer el hecho de que tendríamos un jugoso premio para volver a pasear a Boquete, a Pedasí, a Playa Escondida y otros sitios donde hemos sido tan felices”, confirmó el también autor de ‘Las aventuras de Piti y Mini’ (1982) y ‘Un lucero sobre el ancla’ (1984).

La condecoración Rogelio Sinán no solo consta de la medalla y la correspondiente Resolución Ejecutiva enmarcada, sino un cheque de $10,000.