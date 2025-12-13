Escribir, una emoción libertaria

Guadalupe Nettel participó por primera vez en el Centroamérica Cuenta cuando ocurrió en San José (Costa Rica) en el 2019. 'Este festival literario es muy, muy interesante. Y siempre, cada año que veo el programa, me digo: ‘Ay, qué genial debe ser estar ahí’. Porque realmente reúne a muchísimos autores'.'Durante el tiempo que dura este festival, la ciudad sede se vuelve una fiesta de la literatura, donde hay gente hablando de por qué escribe, de por qué lee, y uno puede conocer gente y escuchar las charlas de muchos autores diferentes, de diferentes lados del continente y de otros países que no son latinoamericanos', anota quien ha publicado ensayos dedicados a los escritores Julio Cortázar (Argentina) y Octavio Paz (México).De la mano de Centroamérica Cuenta estará en nuestra casa en mayo de 2026, un país con el que tiene una relación afectiva. 'Panamá es un lugar que está unido a mi vida personal porque hace nueve años que estoy en pareja con un panameño. Conozco un poco el país, no tanto como yo quisiera. Ciudad de Panamá está bien bonita e interesante y me encanta. Su biodiversidad es hermosa. Hay de todo. Estoy muy contenta de ir pronto para allá y de conocer en persona a los lectores y a otros escritores'.