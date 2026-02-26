Esteban Machado y su visión de la trascendencia en ‘Huellas en el Tiempo’

Familiares, visitantes, amigos e invitados especiales como la artista Olga Sinclair y la viceministra de Cultura Arianne Benedetti asistieron a la inauguración de una muestra en la que Machado no paró de manifestar su emoción por presentar sus obras por primera vez en Panamá.La curadora de la exposición Cecilia Reyes aseguró que la experiencia de trabajar con un artista como Machado ha sido una de las más satisfactorias de su carrera.'En una muestra antológica como esta, mi labor ha sido ante todo comprenderlo, permitir que sus palabras y sus obras me atraviesen y que desde ese impacto pueda transmitirles a ustedes las enseñanzas que su trabajo inspira. Esteban Machado posee una carrera definida y merecedora merecedora de elogio. En nuestras conversaciones, lo que más me ha conmovido es su profunda vocación por compartir su conocimiento. Lo considero ante todo un poeta de pinceladas, un gran artista y también un gran maestro', consideró.Por su lado, el gerente general del Banco Nacional Javier Carrizo subrayó que el Banco Nacional busca que el arte sea 'un puente que une territorios, historias y que nos permite comprender mejor quiénes somos'. En esa misma línea, la viceministra de Cultura dijo esperar que todo el trabajo que se está haciendo desde su Ministerio pueda redundar en días brillantes para el arte y la cultura en el país, mientras apuntaba al sol resplandeciente de la obra <b><span class="mln_uppercase_mln">Náufrago en el tiempo</span></b> (2016).