Esteban Machado y su visión de la trascendencia en ‘Huellas en el Tiempo’

El cuadro ‘Naúfrago en el tiempo’ preside la exposición de Esteban Machado en la galería de arte del Banco Nacional.
Machado, vestido de traje azul claro, devela una de sus obras en la inauguración del pasado 25 de febrero.
Algunas de las 24 obras de arte que se pueden apreciar por parte del público.
  • 27/02/2026 00:00
El artista cubano presenta su primera muestra individual en Panamá con la exposición ‘Huellas en el Tiempo’, abierta al público en la Galería de Arte del Banco Nacional. La propuesta reúne 24 obras que exploran la memoria, el paisaje caribeño y la trascendencia, en una apuesta artística que el creador define como el legado que desea dejar a las futuras generaciones

Para el artista cubano Esteban Machado, hacer arte es más que reflejar la vida sobre un lienzo. Más allá de ese concepto, Machado ve sus obras como un testamento con el cual dejar un legado cuando llegue el momento en el que parta a otra dimensión.

Las 24 obras de ese legado artístico que busca dejar a las futuras generaciones se pueden apreciar en la exposición ‘Huellas en el Tiempo’, la cual es la primera muestra individual del artista radicado actualmente en Ecuador. La misma se podrá observar hasta el próximo 27 de marzo en la Galería de Arte del Banco Nacional de Panamá, ubicada en Vía España.

La propuesta artística explora la memoria y el pasar del tiempo a través del paisaje caribeño con una poética visual en la que, en algunas obras, añade los elementos del realismo mágico exhibidos por escritores como el cubano Alejo Carpentier y el colombiano Gabriel García Márquez. Así mismo, la exposición entrelaza una narrativa compuesta por la cartografía de lo humano, lo espiritual y lo natural.

Las obras de Machado buscan demostrar que se puede contemplar la grandeza de la vida a través del retrato de lo más simple y, en algunos casos, en la imaginación de lo más sublime.

Durante la gala de inauguración – que se llevó a cabo el pasado 25 de febrero – Machado confió a La Estrella de Panamá que se sentía emocionado por poder presentar su obra por primera vez en el país. Una obra en la que busca no solo explorar la diversidad de los paisajes.

“Busco reflejar los paisajes que nos rodean porque un paisaje es un lenguaje muy asequible independientemente de la cultura de la que seas y provengas. Ese paisaje me permite a mí comunicarme con el público. Todos los espacios que ves ahí, todas las composiciones son totalmente premeditadas, pensadas, construidas para transmitir una idea. Por eso cada obra está reflejando un testimonio de vida, un estado de ánimo, un sentimiento. Esa es la idea de cada cuadro”, resumió el artista a este diario.

Machado señaló además que la exposición ‘Huellas en el Tiempo’ se refiere a esas huellas que van quedando en su persona, pero que al mismo tiempo se trasladan en su interacción con su familia, sus amigos, y la sociedad en general. “Es la huella que les dejo a ellos para cuando ya no, es decir, cuando uno trasciende a otra dimensión es la manera de dejar nuestra existencia, nuestra vida”, agregó.

Al ser repreguntado sobre si sus obras de arte, en algún sentido, también se entienden como un paso hacia la inmortalidad, el artista expresó que si bien el arte es una actividad alimentada por la pasión, a lo largo de los años se va adquiriendo conciencia del valor del trabajo que va construyendo en el camino.

“En la medida que tú empiezas a profundizar y a tener conciencia de lo que estás haciendo, y a ser responsable con ese don que tú desarrollaste a partir de de las condiciones personales con las que vienes a esta vida, tú dices: ‘Bueno, ya no es solo pintar para satisfacerme, es pintar para comunicarme, para ver si puedo hacer más agradable la vida a alguien. Si puedo de alguna manera regalarle una reflexión, un sueño, un conocimiento a quien aprecia la obra, creo que ya estoy trascendiendo un poco más y la misión de la vida cobra un sentido”, manifestó Machado.

Unas obras cuyos paisajes en momentos parecen adentrar al espectador en uno de los momentos de los que casi ningún ser humano prefiere abordar: ¿cuál es la vida que se espera después de la muerte?

“Yo soy un hombre de mucha fe pero no soy un practicante de una religión específica. Como he tenido la posibilidad, la dicha de compartir en diversos espacios, sí me nutro de un espíritu divino muy grande y que siento que me acompaña, me inspira y me bendice en el sentido de darme los dones con los que puedo hacer arte. Hay que tratar de dejar una huella para que cuando no estemos, nuestro espíritu de lo que fuimos en ese momento siga vivo.Ahí es donde está la trascendencia”, expresó.

Una trayectoria consolidada

Artista por pasión y convicción, Machado empezó formalmente en el ámbito del arte desde finales del año 1997, sopesando con la idea de ser artista tras dedicarse a la docencia universitaria por once años y de haberse convertido a los 26 años en el decano en la carrera de Construcción Civil en una institución de educación superior.

Oriundo de Artemisa (Cuba), es pintor, escultor, dibujante e ilustrador, con una sólida formación académica como Licenciado en Educación y Máster en Ciencias Pedagógicas. Durante más de una década, ha impartido docencia universitaria en aquellas asignaturas vinculadas al dibujo, la representación y la metodología.

Así mismo, la trayectoria del artista se ha consolidado a través de más de 30 exposiciones individuales en Cuba, Estados Unidos, México, Ecuador y Europa, incluyendo espacios como la sede del Parlamento Europeo en Luxemburgo, el Museo Nacional de Ecuador y el Centro Histórico de La Habana.

Machado también tuvo la oportunidad de participar en ferias internacionales como Art Miami, Aqua, West Palm Beach, Hamptons (Estados Unidos) y la Bienal de Venecia (Italia), mientras que su obra forma parte de colecciones institucionales y privadas en América, Europa y el Caribe. En la actualidad, trabaja en exclusividad con la galería de arte Roselle Gallery en Miami (Estados Unidos), posicionando así su obra en los circuitos internacionales de arte contemporáneo.

A pesar de este extenso currículum, Machado se siente aún más orgulloso de su familia, la cual siempre lo apoyó en todo momento. “Pensar que la obra es nuestra solo sería un egoísmo. Todo esto nace de una interacción y de un apoyo. La familia es el el pilar fundamental. La familia es donde nace la inspiración, donde nace el amor, donde te validan lo que tú estás haciendo, donde te inspiran lo que tú estás haciendo y donde te empujan para que sigas haciendo lo que amas. Sin la familia esto no hubiese sido posible. Sin la familia verdaderamente no no lo hubiese logrado lo que he alcanzado”, reflexionó.

Una noche emotiva

Familiares, visitantes, amigos e invitados especiales como la artista Olga Sinclair y la viceministra de Cultura Arianne Benedetti asistieron a la inauguración de una muestra en la que Machado no paró de manifestar su emoción por presentar sus obras por primera vez en Panamá.

La curadora de la exposición Cecilia Reyes aseguró que la experiencia de trabajar con un artista como Machado ha sido una de las más satisfactorias de su carrera.

“En una muestra antológica como esta, mi labor ha sido ante todo comprenderlo, permitir que sus palabras y sus obras me atraviesen y que desde ese impacto pueda transmitirles a ustedes las enseñanzas que su trabajo inspira. Esteban Machado posee una carrera definida y merecedora merecedora de elogio. En nuestras conversaciones, lo que más me ha conmovido es su profunda vocación por compartir su conocimiento. Lo considero ante todo un poeta de pinceladas, un gran artista y también un gran maestro”, consideró.

Por su lado, el gerente general del Banco Nacional Javier Carrizo subrayó que el Banco Nacional busca que el arte sea “un puente que une territorios, historias y que nos permite comprender mejor quiénes somos”. En esa misma línea, la viceministra de Cultura dijo esperar que todo el trabajo que se está haciendo desde su Ministerio pueda redundar en días brillantes para el arte y la cultura en el país, mientras apuntaba al sol resplandeciente de la obra Náufrago en el tiempo (2016).

Esteban Machado
Artista
Si puedo de alguna manera regalarle una reflexión y un sueño a quien aprecia la obra, creo que ya estoy trascendiendo.”
