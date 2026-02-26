Esteban Machado y su visión de la trascendencia en ‘Huellas en el Tiempo’

Para el artista cubano Esteban Machado, hacer arte es más que reflejar la vida sobre un lienzo. Más allá de ese concepto, Machado ve sus obras como un testamento con el cual dejar un legado cuando llegue el momento en el que parta a otra dimensión.

Las 24 obras de ese legado artístico que busca dejar a las futuras generaciones se pueden apreciar en la exposición ‘Huellas en el Tiempo’, la cual es la primera muestra individual del artista radicado actualmente en Ecuador. La misma se podrá observar hasta el próximo 27 de marzo en la Galería de Arte del Banco Nacional de Panamá, ubicada en Vía España.

La propuesta artística explora la memoria y el pasar del tiempo a través del paisaje caribeño con una poética visual en la que, en algunas obras, añade los elementos del realismo mágico exhibidos por escritores como el cubano Alejo Carpentier y el colombiano Gabriel García Márquez. Así mismo, la exposición entrelaza una narrativa compuesta por la cartografía de lo humano, lo espiritual y lo natural.

Las obras de Machado buscan demostrar que se puede contemplar la grandeza de la vida a través del retrato de lo más simple y, en algunos casos, en la imaginación de lo más sublime.

Durante la gala de inauguración – que se llevó a cabo el pasado 25 de febrero – Machado confió a La Estrella de Panamá que se sentía emocionado por poder presentar su obra por primera vez en el país. Una obra en la que busca no solo explorar la diversidad de los paisajes.

“Busco reflejar los paisajes que nos rodean porque un paisaje es un lenguaje muy asequible independientemente de la cultura de la que seas y provengas. Ese paisaje me permite a mí comunicarme con el público. Todos los espacios que ves ahí, todas las composiciones son totalmente premeditadas, pensadas, construidas para transmitir una idea. Por eso cada obra está reflejando un testimonio de vida, un estado de ánimo, un sentimiento. Esa es la idea de cada cuadro”, resumió el artista a este diario.

Machado señaló además que la exposición ‘Huellas en el Tiempo’ se refiere a esas huellas que van quedando en su persona, pero que al mismo tiempo se trasladan en su interacción con su familia, sus amigos, y la sociedad en general. “Es la huella que les dejo a ellos para cuando ya no, es decir, cuando uno trasciende a otra dimensión es la manera de dejar nuestra existencia, nuestra vida”, agregó.

Al ser repreguntado sobre si sus obras de arte, en algún sentido, también se entienden como un paso hacia la inmortalidad, el artista expresó que si bien el arte es una actividad alimentada por la pasión, a lo largo de los años se va adquiriendo conciencia del valor del trabajo que va construyendo en el camino.

“En la medida que tú empiezas a profundizar y a tener conciencia de lo que estás haciendo, y a ser responsable con ese don que tú desarrollaste a partir de de las condiciones personales con las que vienes a esta vida, tú dices: ‘Bueno, ya no es solo pintar para satisfacerme, es pintar para comunicarme, para ver si puedo hacer más agradable la vida a alguien. Si puedo de alguna manera regalarle una reflexión, un sueño, un conocimiento a quien aprecia la obra, creo que ya estoy trascendiendo un poco más y la misión de la vida cobra un sentido”, manifestó Machado.

Unas obras cuyos paisajes en momentos parecen adentrar al espectador en uno de los momentos de los que casi ningún ser humano prefiere abordar: ¿cuál es la vida que se espera después de la muerte?

“Yo soy un hombre de mucha fe pero no soy un practicante de una religión específica. Como he tenido la posibilidad, la dicha de compartir en diversos espacios, sí me nutro de un espíritu divino muy grande y que siento que me acompaña, me inspira y me bendice en el sentido de darme los dones con los que puedo hacer arte. Hay que tratar de dejar una huella para que cuando no estemos, nuestro espíritu de lo que fuimos en ese momento siga vivo.Ahí es donde está la trascendencia”, expresó.