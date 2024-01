Esther Pérez: ‘Podríamos volver a la sencillez de las primeras polleras’

La pollera panameña es el resultado de la combinación de diversos vestidos españoles de antaño, ha pasado por modificaciones a través de los años, hasta convertirse en lo que es hoy: uno de los trajes típicos más atractivos y lujosos del mundo.

Ayer, una infinidad de mujeres, panameñas y extranjeras, se ataviaron con polleras para participar en el Desfile de las Mil Polleras 2024. Un momento propicio para conversar con la directora nacional de artesanías del Ministerio de Cultura (MiCultura), Esther Pérez, quien hace una radiografía, desde su perspectiva, de cómo podría seguir evolucionando la pollera. Además habla del relevo generacional, la Ley de indumentarias y la fotografía folclórica como negocio.

Sobre lo autóctono de la pollera versus hacia dónde va, Pérez asegura que tomando en cuenta los costos actuales, las mujeres podrían volver a la sencillez de las primeras polleras. “Debemos ser un poco visionarios, más no siempre significa mejor. Pienso que todo lo que sube tiene que bajar. Llegará un momento en que la gente regresará a la sencillez de las primeras polleras, ya que siento que están un poco saturadas a la vista, con rebozos muy recargados. El vestido debe ser armonioso en todos los sentidos, y la dama debe verse bella con la pollera. No es la pollera la que transforma a la dama”.

“Probablemente, algunas personas no estén de acuerdo con lo que voy a decir. La pollera está evolucionando a niveles en los que debemos reflexionar y ver a dónde queremos llegar. Si la labor es más extensa y hay más cantidad de tela, más mundillo, y más material, lógicamente, el costo será más elevado. Esto ha hecho que la pollera sea prácticamente un bien incomprable para muchas personas. Como resultado, los que poseemos polleras le damos aún más valor. Al momento de venderlas, tenemos mucho cuidado de cómo y a quién se las vendemos”, explica la directora de artesanías.

Añade que los elevados costos han llevado a que las personas aprendan a hacerlas. “Nos hemos dado cuenta de que, aunque no podemos comprar una pollera, podemos hacerla. Esto es parte de la dinámica del folclor, le ha dado valor a otros tipos de polleras de diferentes regiones. Al no poder adquirir la pollera más representativa de Panamá, que es probablemente la santeña de labores corridas, en punto de cruz, zurcidas o de talco; las panameñas nos hemos vuelto recursivas. Estamos viendo con coquetería y buen gusto otros tipos de polleras de menor valor, pero no por ello menos importantes”.

Las polleras de telas estampadas se han vuelto populares, asegura Pérez. Se han tomado la tarea de buscar telas muy bonitas, de organizar los colores e idear formas de confeccionarlas muy bien. “Porque aquí lo que importa es la confección, hemos cambiado las telas para hacer una pollera bonita y agradable a la vista. Además, estas telas nos permiten ponernos nuestros tembleques y nuestro joyero. Lo mismo ocurre con las polleras blancas; buscamos telas ya bordadas, labores industriales que estén dentro de las permitidas para confeccionar polleras”.

La directora hace énfasis en que los tembleques han mejorado en cuanto a la confección. “Ahora están muy bonitos, pulidos y bien armados, con mejor calidad del material. Tenemos pinzas nuevas que nos ayudan a confeccionar mejores tembleques. Hace 50 años, se hacían solamente con tijeras, un alicate y la fuerza de las manos. Todo esto ha cambiado”.

“Es un proceso evolutivo, porque así es la dinámica del folclor. Vamos a esperar a que el pueblo decida qué habrá y hasta dónde llegará la pollera. Puede que hasta aquí lleguemos o nos sorprenda y haya algo más. Todo puede pasar”.