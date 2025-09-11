Estudiantes brillan por su excelencia en la ciencia

Los finalistas llegaron a Brasil para demostrar sus conocimientos frente a representantes de 14 países de Latinoamérica en la OLAA. Un total de 74 estudiantes olímpicos destacados en el campo de la física, la astronomía y la cohetería, quienes obtuvieron los puntajes más altos en sus competencias nacionales relacionadas a estas disciplinas. De igual manera, los panameños tuvieron que competir entre sí. Fueron cuatro días de retos que incluyeron pruebas individuales y grupales de hasta cuatro horas de duración cada una, talleres de construcción de cohetes y lanzaderas, lanzamiento de cohetes y pruebas de observación en el Planetario de Río de Janeiro y a cielo abierto.