De Gloria Trevi a Rawayana: los conciertos imperdibles en Panamá para cerrar 2026

La temporada de conciertos 2026 en lo que queda de año deja tras de sí grandes citas con los artistas del momento como Gloria Trevi, Pablo Alborán y Rawayana, entre otros. Estos son los grandes conciertos que se esperan en lo que resta de este año:

Octubre

En el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa se presentará el próximo 1 de octubre el artista español Pablo Alborán, conocido por temas como ‘Saturno’. El cantante llega a Panamá como parte de su gira Global Tour, que no solo abarca su natal España, sino también otros países como México, Costa Rica y República Dominicana. Y, justamente, el 2 de octubre llega una de las divas latinoamericanas del pop, Gloria Trevi, quien, con canciones como ‘Pelo Suelto’ y ‘Vestida de Azúcar’, llenará de su habitual escarcha y lentejuelas la Arena Roberto Durán. Mientras que el próximo 17 de octubre, el dúo de Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella se presentará junto en la Plaza Figali como parte de su tour ‘Ta Malo’, el cual brindará su particular estampa en el vallenato.

Noviembre

El 14 de noviembre, en la Arena Roberto Durán, llegará la agrupación Reik a Panamá. Se prevé que el grupo —integrado por los mexicanos Bibi Marín, Jesús Navarro y Julio Ramírez— toque en el escenario aquellos temas que los han hecho famosos, como ‘Yo Quisiera’ y ‘Noviembre Sin Ti’. El 18 de noviembre, la legendaria banda Soda Stereo mantendrá vivo el recuerdo de Gustavo Cerati y la escena del rock latinoamericano de los años 1980 con un concierto que también tendrá lugar en la Arena Roberto Durán.

Diciembre