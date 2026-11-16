Soda Stereo llegará a Panamá mañana 18 de noviembre con ECOS, un espectáculo que se realizará en la Arena Roberto Durán y que combinará música en vivo y tecnología de vanguardia para ofrecer al público una experiencia diferente alrededor del repertorio de una de las bandas más influyentes del rock en español. La presentación forma parte de la gira internacional ECOS 2026, que recorre diversos puntos de América Latina. El evento, producido por Showpro, plantea una propuesta escénica que busca recrear el encuentro de Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio en un mismo escenario mediante el uso de recursos tecnológicos. La iniciativa pretende acercar a los asistentes a la identidad sonora y la energía que caracterizaron al grupo argentino a lo largo de su trayectoria. Uno de los aspectos más destacados de ECOS es su concepto artístico y tecnológico. La producción combina herramientas audiovisuales de última generación con música en vivo para dar una nueva dimensión escénica al legado de Soda Stereo. De esta manera, el espectáculo explora las posibilidades de la tecnología como recurso para recuperar y presentar la esencia de una agrupación que marcó a varias generaciones de seguidores en América Latina.

La organización ha destacado que se trata de un espectáculo en vivo que no incorpora a un nuevo cantante ni cuenta con artistas invitados. Por tanto, la propuesta se centra en la experiencia musical y en la recreación del encuentro de los tres integrantes de la banda, manteniendo como eje principal el universo artístico que construyeron durante su carrera.

El repertorio de Soda Stereo constituye uno de los pilares de esta experiencia. Canciones como ‘De música ligera’, ‘Persiana americana’, ‘En la ciudad de la furia’ y ‘Nada personal’ forman parte de un catálogo que continúa vigente y que ha trascendido generaciones. Estos temas se han convertido en referentes del rock latinoamericano y mantienen una presencia importante en la memoria colectiva de sus seguidores. La llegada de ECOS a Panamá representa una oportunidad para que el público vuelva a conectar con esas canciones desde una perspectiva escénica diferente. La combinación de música y tecnología busca generar una experiencia que vaya más allá de un concierto convencional, al tiempo que mantiene el vínculo con la identidad musical que convirtió a Soda Stereo en un referente internacional. La gira ECOS 2026 llevará este concepto a diferentes escenarios internacionales, con el propósito de presentar el legado de la banda ante públicos de distintos países. Su paso por Panamá incorporará a la capital panameña dentro de este recorrido, en una cita dirigida tanto a quienes acompañaron al grupo desde sus primeros años como a nuevas generaciones que han descubierto su música con el paso del tiempo.

La vigencia de Soda Stereo constituye uno de los elementos centrales de esta propuesta. A pesar del paso de los años, su repertorio continúa ocupando un lugar destacado dentro de la historia del rock en español. ECOS plantea así una nueva forma de acercarse a ese legado, utilizando los avances tecnológicos para construir una experiencia que conecte pasado y presente.