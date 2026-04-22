FAO y Panamá celebran 75 años de cooperación por la seguridad alimentaria y nutricional

De manera complementaria, la FAO apoya el fortalecimiento de capacidades para la gestión de riesgos fito-zoosanitarios y climáticos bajo el enfoque de 'Una Sola Salud', integrando la salud humana, animal, vegetal y ambiental como pilares de la prevención y respuesta ante amenazas emergentes. La Organización sostiene que la sanidad vegetal es la base de la seguridad alimentaria. Las plantas sanas proporcionan dietas ricas en nutrientes para humanos y animales y ayudan a promover un ecosistema equilibrado. En cambio, las plantas infectadas por plagas pueden desencadenar una cascada de efectos negativos en el suministro de alimentos e inducir brotes de enfermedades zoonóticas transmitidas por patógenos nocivos. Además, la FAO ha afirmado en diversas ocasiones que los plaguicidas desempeñan un papel en la gestión de las plagas, pero su uso excesivo y su mala gestión provocan pérdida de biodiversidad, contaminación ambiental, disfunción de los ecosistemas, problemas de seguridad alimentaria y resistencia a los plaguicidas. El Representante Regional de la FAO, Rene Orellana Halkyer, señaló recientemente que 'Las plantas representan el 80% de las calorías que consumimos y producen el 98% del oxígeno que respiramos. Sin embargo, su salud está cada vez más amenazada por riesgos bióticos y abióticos, mientras la demanda global de alimentos, piensos, fibras y biocombustibles continúa aumentando'.Según estimaciones globales, la producción de alimentos deberá aumentar en un 50% para el año 2050, y alrededor del 80% de esta demanda adicional provendrá de productos vegetales. No obstante, hasta un 40% de la producción agrícola mundial se pierde cada año debido a plagas y enfermedades, generando impactos económicos que superan los 220 mil millones de dólares.La FAO hizo un llamado a redoblar esfuerzos en sanidad vegetal y en producción agrícola sostenible para proteger la base de la seguridad alimentaria mundial en un escenario de riesgos crecientes. Finalmente, Adoniram Sanches reiteró 'en 2026 celebramos más que solo 75 años en el país, Panamá ha sido socio fundador de la FAO desde 1945, época en que dos tercios de la población mundial padecía de hambre y se encontraban afectados por los efectos inmediatos de la post guerra mundial. Hoy en día, Panamá se ha caracterizado como ser un país promotor del multilateralismo, abierto a la cooperación, amigo y defensor de la paz. Desde la FAO, un profundo agradecimiento a la sociedad panameña, a los gobiernos, en especial al actual, por tenernos en cuenta y hospedarnos en su territorio'.