Artistas invitados abandonan la gira de Ed Sheeran tras la salida de Macklemore

Todos los artistas que aún acompañaban a Ed Sheeran en su gira por Estados Unidos anunciaron su salida, horas después de que Macklemore fuera retirado de la programación tras realizar comentarios a favor de Palestina durante varios conciertos.

Entre quienes abandonaron la gira se encuentra Finneas, hermano de la cantante Billie Eilish, quien afirmó que los artistas no deberían ser silenciados cuando se pronuncian en defensa de personas oprimidas.

También anunciaron su salida el cantante y compositor irlandés Aaron Rowe y la banda danesa Lukas Graham. Beoga, grupo de música folk irlandesa que actuaba junto a Sheeran en el escenario cada noche, también decidió retirarse.

Los anuncios se produjeron pocas horas después de que Sheeran asegurara que no quería entrar en un debate público sobre Gaza y aclarara que él no fue responsable de la salida de Macklemore.

“Macklemore saliendo de la gira fue una decisión del promotor, no mía”, explicó Sheeran en Instagram.

El cantante británico añadió que no quería decepcionar a los seguidores que habían organizado sus planes para asistir a los conciertos ni abandonar al equipo de la gira y a los artistas que dependen de ella para trabajar y ganarse la vida.

Sheeran tiene previsto presentarse próximamente en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Sin embargo, el sitio web de su gira Loop todavía no ha actualizado la lista de artistas invitados, por lo que Graham y Rowe continúan apareciendo como invitados especiales.

A principios de septiembre, Macklemore, cuyo nombre real es Benjamin Haggerty, pidió una “Palestina libre” durante dos conciertos en Nueva Jersey y mostró imágenes de la devastación en Gaza.

Sus declaraciones provocaron críticas de organizaciones judías y, posteriormente, algunos recintos presionaron a los promotores de la gira para que retiraran al rapero del cartel.

Sheeran explicó que durante toda la semana había hablado con los distintos recintos para intentar encontrar una solución, pero finalmente los promotores, Messina Touring Group, decidieron retirar a Macklemore.

El cantante también afirmó estar “consternado por el conflicto entre Israel y Palestina” y describió el sufrimiento de ambos lados como “una tragedia humana”.

Sheeran defendió además su decisión de no utilizar públicamente su plataforma profesional para hablar de asuntos políticos.

Según explicó, sus conciertos cuentan con un público diverso, incluidos jóvenes y niños, y considera que sus espectáculos deben ser espacios seguros y alejados de los debates políticos.

Al mismo tiempo, aseguró respetar la decisión de Macklemore de utilizar su plataforma para defender aquello en lo que cree.