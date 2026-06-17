De La Ghetto muestra apoyo a Panamá y Colombia en su debut mundialista

El cantante urbano De La Ghetto sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales una fotografía en la que luce una camisa con los colores de Panamá y Colombia, justo en el día en que ambas selecciones debutan en la Copa del Mundo 2026.

La publicación estuvo acompañada de la frase: Yo a las 6:00 p.m con Panamá y después a las 9:00 pm con Colombia.

El artista, de raíces puertorriqueñas y dominicanas, quiso enviar un mensaje de unión y respaldo a los dos países latinoamericanos que hoy miércoles saltan al terreno de juego con la ilusión de iniciar con buen pie su participación en el torneo.

La publicación rápidamente generó reacciones positivas entre fanáticos panameños y colombianos, quienes agradecieron el gesto y destacaron la importancia de la música y el deporte como puentes de identidad compartida.

Con esta muestra de apoyo, De La Ghetto se suma a la ola de entusiasmo que rodea a las selecciones de Panamá y Colombia, que buscan dejar huella en el escenario mundialista.