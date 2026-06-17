En vivo: Ghana vs. Panamá

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¡Salen los jugadores al terreno de juego y se escuchan los himnos nacionales!
¡Salen las banderas al terreno de juego!
Mucha emoción se vive en el estadio Toronto. Panameños se unieron en una sola voz para cantar Patria.
¡Últimos preparativos para el partido! ¡Se acerca el partido!
¡Finaliza el calentamiento! Los jugadores salen por el túnel a los vestuarios para cambiarse
Así llega Panamá al debut mundialista
Panamá llega a este partido con un récord importante y que vale la pena recordar. A pesar de la dura derrota ante Brasil en el primer duelo amistoso 6-1, el equipo se supo recomponer ante República Dominicana con una victoria 4-1. Para cerrar, empataron 1-1 ante Bosnia y Herzegovina.
¡Ambientazo en Toronto!
Las expectativas han sido superadas. Una gigantesca masa de panameños hicieron el sacrificio de acercarse a Toronto y apoyar a las selección en este Mundial 2026. Más de 10 mil aficionados panameños dicen presentes en este recinto para el debut mundialista de ambas naciones.
Pocas y hasta ninguna sorpresa en el 11 titular de Panamá
Thomas Christiansen decidió apostar por Blackman a pierna cambiada por izquierda como venía haciéndolo en los últimos partidos. Mientras que Bárcenas, quien había jugado por dentro, vuelve a ocupar el sector derecho. Waterman le gana la partida a Fajardo y sale de inicio.
¡Ya salen los equipos a calentar!
Con una gran ovación en el estadio Toronto, la afición recibió a los jugadores de la selección de Panamá para su calentamiento. Ghana también hace sus ejercicios pre competitivos para el pitazo inicial a las 6:00 p.m. hora de Panamá.
¡Ya tenemos a los 11 titulares para este compromiso!
Como se costumbre, Thomas Christiansen no salió de su ideología y sin ninguna sorpresa salió con su tradicional 3-4-3 en ofensiva. Se confirma que Adalberto Carrasquilla partirá desde el banquillo.
11 titular de Panamá: Mosquera; Murillo, Ramos, Córdoba, Andrade, Blackman; José Luis Rodríguez, Martínez, Harvey, Bárcenas y Waterman.
11 titular de Ghana: Ati-zigi; Senaya, Adjetey, Opoku, Nensah; Semenyo, Owusu, Yirenkyi, Nuamah; Sulemana y Ayew.
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del debut de la selección de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026!
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