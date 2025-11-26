Fátima Bosch rompe el silencio tras la controversia en Miss Universo 2025: ‘Hoy quiero alzar la voz’

El nombre de la mexicana Fátima Bosch ha resonado con fuerza en medios de comunicación y redes sociales desde el inicio de la concentración del Miss Universo, luego de protagonizar una fuerte controversia en las primeras etapas del certamen.La tensión comenzó cuando Bosch respondió con firmeza a la violencia verbal atribuida a Nawat Itsaragrisil, situación que rápidamente generó intensas reacciones y un amplio debate en plataformas digitales.Pese al revuelo y la ola de opiniones divididas, la concursante mantuvo una actitud segura y un temple que destacaron a lo largo de toda la competencia.Su desempeño sólido en cada fase del concurso finalmente la llevó a coronarse como la nueva Miss Universo, consolidando su posición como una de las participantes más comentadas y apoyadas del evento.