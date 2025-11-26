Fátima Bosch rompe el silencio tras la controversia en Miss Universo 2025: ‘Hoy quiero alzar la voz’

Una fuerte polémica se desató tras la coronación de la mexicana Fátima Bosch como Miss Universo en su edición número 74. En medio de las críticas y ataques recibidos en redes sociales, la nueva soberana decidió romper el silencio y pronunciarse públicamente. A través de su cuenta en X, Bosch compartió un mensaje contundente:”Hoy quiero alzar la voz no como una reina de belleza, sino como una mujer. Una mujer que, como millones en el mundo, ha vivido en carne propia la violencia que nace del odio, de la desinformación y de la incapacidad de algunos de ver a una mujer brillar sin sentirse amenazados.En los últimos días he recibido insultos, ataques e incluso deseos de muerte por una sola razón: porque gané. Porque una mujer con sueños, preparación y corazón decidió ponerse de pie y luchar por lo que ama. Y aunque estos ataques duelen, no me definen. Lo que sí me define es mi fortaleza, mi integridad y el amor que tengo por mi país y por las mujeres de todo el mundo que represento”, escribió la Miss Universo 2025. Su publicación se ha viralizado rápidamente, generando nuevas reacciones y un debate internacional sobre la violencia digital hacia figuras públicas, especialmente mujeres.

Coronación, en controversia

El nombre de la mexicana Fátima Bosch ha resonado con fuerza en medios de comunicación y redes sociales desde el inicio de la concentración del Miss Universo, luego de protagonizar una fuerte controversia en las primeras etapas del certamen. La tensión comenzó cuando Bosch respondió con firmeza a la violencia verbal atribuida a Nawat Itsaragrisil, situación que rápidamente generó intensas reacciones y un amplio debate en plataformas digitales.Pese al revuelo y la ola de opiniones divididas, la concursante mantuvo una actitud segura y un temple que destacaron a lo largo de toda la competencia. Su desempeño sólido en cada fase del concurso finalmente la llevó a coronarse como la nueva Miss Universo, consolidando su posición como una de las participantes más comentadas y apoyadas del evento.

