Hijo de Willie Colón sube al escenario para honrar su legado

El legado musical de Willie Colón volvió a cobrar vida en el Centro de Bellas Artes de Puerto Rico, donde su hijo, Miguel Colón, protagonizó un emotivo tributo al reconocido salsero durante el concierto “Idilio Sinfónico: La música de Willie Colón”.

La presentación se realizó el pasado sábado 19 de septiembre y reunió música, recuerdos y emoción en una noche dedicada a celebrar la trayectoria del artista, fallecido el 21 de febrero de 2026, a los 75 años.

Miguel Colón subió al escenario para rendir homenaje a su padre, en una participación que conmovió a los asistentes y permitió revivir parte del repertorio que convirtió a Willie Colón en una figura fundamental de la salsa.

El espectáculo estuvo bajo la dirección del maestro Ángel “Cucco” Peña, acompañado de arreglos sinfónicos que buscaron recrear la energía y esencia del último concierto que Willie Colón ofreció en vida en Puerto Rico.