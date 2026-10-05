Hijo de Willie Colón sube al escenario para honrar su legado

El legado musical de Willie Colón volvió a cobrar vida en el Centro de Bellas Artes de Puerto Rico, donde su hijo, Miguel Colón, protagonizó un emotivo tributo al reconocido salsero durante el concierto “Idilio Sinfónico: La música de Willie Colón”.
La presentación se realizó el pasado sábado 19 de septiembre y reunió música, recuerdos y emoción en una noche dedicada a celebrar la trayectoria del artista, fallecido el 21 de febrero de 2026, a los 75 años.
Miguel Colón subió al escenario para rendir homenaje a su padre, en una participación que conmovió a los asistentes y permitió revivir parte del repertorio que convirtió a Willie Colón en una figura fundamental de la salsa.
El espectáculo estuvo bajo la dirección del maestro Ángel “Cucco” Peña, acompañado de arreglos sinfónicos que buscaron recrear la energía y esencia del último concierto que Willie Colón ofreció en vida en Puerto Rico.
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La velada también permitió recordar el impacto de la música de Willie Colón más allá de Puerto Rico y su influencia en varias generaciones de amantes de la salsa.
La participación de su hijo, Miguel Colón, añadió un componente especialmente emotivo al concierto, mientras el público acompañaba con aplausos y emoción este homenaje a una de las figuras más reconocidas del género.
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