  1. Inicio
  2. >  Vida y cultura
  3. >  Farándula
Farándula

Hijo de Willie Colón sube al escenario para honrar su legado

Hijo de Willie Colón revive su música en el Bellas Artes de Puerto Rico
Hijo de Willie Colón revive su música en el Bellas Artes de Puerto Rico @alejandromiguelcolon
Por
Emiliana Tuñón
  • 05/10/2026 14:00
La música de Willie Colón volvió a sonar en Puerto Rico en un homenaje protagonizado por su hijo, Miguel Colón

El legado musical de Willie Colón volvió a cobrar vida en el Centro de Bellas Artes de Puerto Rico, donde su hijo, Miguel Colón, protagonizó un emotivo tributo al reconocido salsero durante el concierto “Idilio Sinfónico: La música de Willie Colón”.

La presentación se realizó el pasado sábado 19 de septiembre y reunió música, recuerdos y emoción en una noche dedicada a celebrar la trayectoria del artista, fallecido el 21 de febrero de 2026, a los 75 años.

Miguel Colón subió al escenario para rendir homenaje a su padre, en una participación que conmovió a los asistentes y permitió revivir parte del repertorio que convirtió a Willie Colón en una figura fundamental de la salsa.

El espectáculo estuvo bajo la dirección del maestro Ángel “Cucco” Peña, acompañado de arreglos sinfónicos que buscaron recrear la energía y esencia del último concierto que Willie Colón ofreció en vida en Puerto Rico.

La velada también permitió recordar el impacto de la música de Willie Colón más allá de Puerto Rico y su influencia en varias generaciones de amantes de la salsa.

La participación de su hijo, Miguel Colón, añadió un componente especialmente emotivo al concierto, mientras el público acompañaba con aplausos y emoción este homenaje a una de las figuras más reconocidas del género.

Lo Nuevo