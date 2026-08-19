Karol G, Maluma y más de 30 artistas ofrecerán concierto benéfico en Bogotá por víctimas del terremoto

La música latina unirá sus voces en Bogotá para respaldar a las familias afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto y dejó graves daños en diferentes regiones del país. Karol G, Maluma, Miguel Bosé, Sebastián Yatra, Manuel Turizo y Andrés Cepeda figuran entre los artistas confirmados para “Colombia: Voces por la Vida”, un concierto benéfico que se celebrará el domingo 23 de agosto en el Vive Claro Distrito Cultural de la capital colombiana. La iniciativa reunirá a más de 30 exponentes de géneros como reguetón, pop, salsa, vallenato, música urbana y balada. El objetivo será recaudar fondos para apoyar la reconstrucción de las zonas afectadas y devolverles un hogar a las familias que perdieron sus viviendas durante el movimiento telúrico. El 100 % del dinero obtenido mediante las entradas será entregado a las fundaciones aliadas que participan en las labores de recuperación. La actividad es de carácter benéfico y sin ánimo de lucro, según los términos publicados por

Karol G participará a distancia

Aunque Karol G no subirá físicamente al escenario del Vive Claro Distrito Cultural, la cantante antioqueña se conectará mediante una transmisión en vivo y participará en colaboración con su fundación Con Cora. Maluma, por su parte, sí formará parte de la jornada presencial. Su incorporación fue anunciada a pocos días del espectáculo y reforzó un cartel que ya contaba con algunas de las figuras colombianas más reconocidas internacionalmente. También participarán Silvestre Dangond, Greeicy, Manuel Medrano, Mike Bahía, Grupo Niche, ChocQuibTown, Eladio Carrión, Pedro Capó, Draco Rosa, Nanpa Básico, Luis Alfonso, Galy Galiano, Beéle, Juliana, Juan Duque, TIMØ, Bonka y Hamilton. La lista incluye además a Daniel Habif, Ela Taubert, Elder Dayán, Agudelo 888, Kris R, Karen Lizarazo, Laura Maré, Laura Pérez, Maisak, Manú y Nico Hernández, entre otros artistas que se han sumado progresivamente a la convocatoria. Esta diversidad permitirá que el espectáculo recorra diferentes generaciones y estilos musicales bajo un mismo propósito: acompañar a quienes enfrentan las consecuencias humanas y materiales del desastre.

Una entrada convertida en donación

A diferencia de un concierto comercial tradicional, el dinero aportado para ingresar tendrá la naturaleza de una donación voluntaria. Los asistentes podrán contribuir a través del portal oficial de Ticketmaster y, a cambio, recibirán una entrada para el evento. Las contribuciones comienzan en 100.000 pesos colombianos y pueden alcanzar un millón de pesos, dependiendo de la ubicación seleccionada. La organización también habilitó la posibilidad de realizar aportes directos para quienes deseen ayudar sin asistir al espectáculo. Hasta el momento, la iniciativa ha logrado recaudar más de 2.500 millones de pesos colombianos para la reconstrucción de las viviendas de las familias damnificadas. Sin embargo, sus promotores advierten que todavía existen miles de personas que necesitan asistencia. El evento será para mayores de nueve años y cada persona que ingrese deberá contar con su respectiva entrada. La venta y asignación de boletos se realiza exclusivamente mediante Ticketmaster.

La industria musical se une