Martinelli encuentra un sucesor para Bruno y revela quién es Rocco

Bruno, el Yorkshire Terrier que acompañó al expresidente Ricardo Martinelli durante los últimos años, se convirtió en una figura familiar para quienes siguieron de cerca uno de los periodos más complejos de su vida política y judicial.La mascota permaneció junto al exmandatario incluso cuando este ingresó a la Embajada de Nicaragua en Panamá tras recibir asilo político. Desde ese momento, Bruno pasó a formar parte de la rutina diaria de Martinelli y comenzó a aparecer con frecuencia en las fotografías y publicaciones compartidas desde el interior de la sede diplomática.El pequeño Yorkshire era visto descansando junto al expresidente, acompañándolo durante videollamadas y participando en reuniones, cumpleaños y visitas, convirtiéndose en un compañero constante durante su permanencia en la embajada.Martinelli informó en sus redes sociales que Bruno murió en Bogotá, Colombia, luego de ser atacado por un perro de mayor tamaño, una noticia que generó numerosas muestras de solidaridad y condolencias en redes sociales.Para muchos de sus seguidores, Bruno trascendió el papel de una mascota y pasó a representar la compañía incondicional del expresidente en medio de un escenario marcado por procesos judiciales, atención mediática e incertidumbre política.