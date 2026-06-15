Muere a los 35 años Ece Irtem, actriz de serie turca ‘Sorbete de arándanos’ y ‘One Love’

De acuerdo con los primeros reportes difundidos por la prensa local, la actriz sufrió una descompensación mientras se encontraba en su residencia acompañada por su madre. Tras el incidente, los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar para brindarle atención médica.Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal sanitario, no fue posible reanimarla, por lo que se confirmó su deceso horas después. Hasta el momento, las autoridades y la familia no han ofrecido mayores detalles sobre las causas exactas de la muerte.