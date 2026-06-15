Muere a los 35 años Ece Irtem, actriz de serie turca ‘Sorbete de arándanos’ y ‘One Love’

La industria del entretenimiento turco está de luto tras confirmarse el fallecimiento de la actriz Ece Irtem, conocida internacionalmente por interpretar a Işıl en la exitosa serie “Sorbete de arándanos” (Kızılcık Şerbeti). La intérprete murió este lunes a los 35 años, según informaron diversos medios de comunicación de Turquía. La noticia ha causado un profundo impacto entre los seguidores de las producciones turcas, especialmente por un detalle que ha conmovido a miles de fanáticos: Irtem había celebrado su cumpleaños apenas un día antes de su fallecimiento.

¿Qué le ocurrió a Ece Irtem?

De acuerdo con los primeros reportes difundidos por la prensa local, la actriz sufrió una descompensación mientras se encontraba en su residencia acompañada por su madre. Tras el incidente, los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar para brindarle atención médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal sanitario, no fue posible reanimarla, por lo que se confirmó su deceso horas después. Hasta el momento, las autoridades y la familia no han ofrecido mayores detalles sobre las causas exactas de la muerte.

Una figura querida de las series turcas

Ece Irtem ganó popularidad gracias a su participación en “Sorbete de arándanos”, una de las producciones turcas de mayor éxito internacional en los últimos años. Su personaje, Işıl, logró conectar con el público y consolidó a la actriz como una de las figuras emergentes de la televisión de su país. La serie ha alcanzado una gran audiencia en América Latina y otras regiones, donde las telenovelas turcas mantienen una sólida base de seguidores.

Mensajes de despedida y conmoción en redes