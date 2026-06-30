¿Qué le pasó a Harry Styles? Su caída en el escenario preocupa a sus seguidores

El cantante británico Harry Styles, exintegrante de la banda One Direction, vivió momentos de tensión durante su concierto en el Estadio de Wembley, en Londres, luego de desplomarse sobre el escenario en plena presentación, lo que generó preocupación entre miles de asistentes.

El incidente ocurrió durante la octava fecha de su residencia en la capital británica, mientras interpretaba el éxito “As It Was”. De acuerdo con reportes divulgados por TMZ, el artista habría sufrido un atragantamiento con agua.

Según testigos, Styles tomó agua de una botella para realizar su ya conocida “escupida de ballena”, una acción habitual en sus conciertos. Sin embargo, tras lanzar el agua al aire, se llevó una mano al pecho y cayó lentamente al suelo frente al público.

La escena provocó momentos de incertidumbre entre los asistentes, quienes reaccionaron con gritos al pensar que el cantante había sufrido un golpe de calor, debido a las altas temperaturas registradas en Londres durante el fin de semana.

Minutos después trascendió que el incidente se habría tratado de un atragantamiento con agua y no de un problema de salud más grave. El artista logró recuperarse y la situación no pasó a mayores, llevando tranquilidad a sus seguidores.

Videos del momento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde miles de fanáticos expresaron su preocupación y enviaron mensajes de apoyo al cantante británico.