¿Qué pasó con Floricienta? El misterio que dejó el final de ‘Margarita’

Los fanáticos de Floricienta alrededor de la región expresaron recientemente sus sentimientos de frustración tras la filtración de la secuela de la famosa telenovela argentina ‘Floricienta’: ‘Margarita’, que está disponible en la plataforma de streaming HBO Max y que está producida por la productora argentina Cris Morena, responsable de la serie original que se emitió hace dos décadas.

La secuela ‘Margarita’ sigue las andanzas de la hija de Floricienta mientras hace su vida como adulta.

El capítulo número 20 de ‘Margarita’, filtrado en redes sociales como Telegram, desató críticas al desarrollar una serie de sucesos que dejan de lado a la protagonista de la historia original, ‘Floricienta’, que en su momento fue interpretada por Florencia Bertotti.

En una de las escenas filtradas, el Conde de Krikoragán se reencuentra con sus tres hijos. Sin embargo, una ausencia hace ruido: la de Floricienta, quien supuestamente desapareció en una revuelta y ante cuya desaparición el personaje de Máximo Augusto Calderón de la Hoya prometió que nunca dejará de buscarla, por lo que no existe una confirmación fehaciente sobre la muerte del personaje.

El paradero de Floricienta nunca fue aclarado, lo cual llevó a los espectadores a especular sobre una posible muerte.

La rabia fue dirigida exclusivamente a Cris Morena, quien se encarga de supervisar detalle a detalle cada capítulo de ‘Margarita’, tal como lo hizo en su momento con ‘Floricienta’. “Qué decepción sos. Increíble que no la hayas incluido en este final”, “¿Por qué matás a todo el mundo?”, “Estoy asqueada”, “¿No te alcanzó con la muerte del Freezer?”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron, de acuerdo con el portal argentino Todo Noticias (TN).

Otros se lo tomaron con humor: