¡Shakira ya está en Madrid! La ‘Loba’ arranca su residencia de 12 conciertos

La cantante colombiana Shakira comenzó este viernes su residencia musical en Madrid, España, donde ofrecerá un total de 12 conciertos en el espacio Iberdrola Music hasta el próximo 11 de octubre.
Durante su primera presentación, la cantante colombiana recibió a sus seguidores con un mensaje de unión: “¡Madrid, esta noche somos uno!”, en una jornada dedicada a celebrar la música y la comunidad latina.
A través de su cuenta de Instagram, Shakira también agradeció a los fans que viajaron desde distintos lugares para acompañarla en esta serie de conciertos. La artista destacó la experiencia que preparó especialmente para su público y expresó su deseo de que hayan disfrutado de la “ciudadela” habilitada para los asistentes.
“¡Muchas gracias a todos mis fans que vienen de tantos lugares diferentes para ver este espectáculo!”, escribió la cantante, quien añadió que preparó “una ciudad entera” para que todos pudieran disfrutar y tener la mejor experiencia.
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La serie de conciertos se desarrollará los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, además del 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre. La organización prevé una asistencia de aproximadamente 57.000 personas por jornada.
El movimiento de público también llevó a Madrid a activar un operativo especial de movilidad. Algunos accesos de la M-45 tendrán restricciones de tráfico, mientras se reforzará el transporte público y se habilitará una lanzadera gratuita hacia Atocha para facilitar el desplazamiento de los asistentes.
Las autoridades recomiendan planificar los viajes con anticipación y utilizar las rutas alternativas habilitadas durante las fechas de los conciertos.
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