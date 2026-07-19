Victoria Justice se pasea por el Casco Antiguo de Panamá

La actriz y cantante estadounidense <b>Victoria Justice</b>, reconocida mundialmente por protagonizar series para adolescentes como <b>Victorious </b>y <b>Zoey 101</b>, se encuentra en <b><a href="/tag/-/meta/panama">Panamá </a></b>para participar en la despedida de soltera de su amiga <b>Camila Forero, una celebración privada que se ha desarrollado durante los últimos días en distintos puntos del <a href="/tag/-/meta/casco-antiguo-de-panama">Casco Antiguo</b>.</a><b>A través de publicaciones compartidas en redes sociales por las asistentes al evento, se ha podido observar a Justice disfrutando de algunos de los principales atractivos turísticos y gastronómicos del centro histórico</b> de la capital panameña, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.