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Farándula

Victoria Justice se pasea por el Casco Antiguo de Panamá

La estrella de Nickelodeon eligió Panamá para acompañar a una de sus mejores amigas en los festejos previos a su boda, que concluyen este fin de semana.
La estrella de Nickelodeon eligió Panamá para acompañar a una de sus mejores amigas en los festejos previos a su boda, que concluyen este fin de semana. Redes sociales
Por
Adriana Berna
  • 19/07/2026 11:16
La protagonista de Victorious fue vista disfrutando del Casco Antiguo como parte de una celebración privada que reúne a un grupo de amigas en la capital panameña

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La actriz y cantante estadounidense Victoria Justice, reconocida mundialmente por protagonizar series para adolescentes como Victorious y Zoey 101, se encuentra en Panamá para participar en la despedida de soltera de su amiga Camila Forero, una celebración privada que se ha desarrollado durante los últimos días en distintos puntos del Casco Antiguo.

A través de publicaciones compartidas en redes sociales por las asistentes al evento, se ha podido observar a Justice disfrutando de algunos de los principales atractivos turísticos y gastronómicos del centro histórico de la capital panameña, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

La actriz junto a sus amigas en Casco Antiguo.
La actriz junto a sus amigas en Casco Antiguo. Redes sociales

El grupo de amigas ha recorrido calles emblemáticas del Casco Antiguo y ha visitado diversos restaurantes y espacios de entretenimiento como parte de las actividades organizadas previo al matrimonio de Forero.

Aunque la actriz no ha realizado declaraciones sobre su visita al país, las imágenes difundidas en redes sociales muestran un ambiente relajado y turístico, con recorridos por sitios icónicos de la ciudad y encuentros en reconocidos establecimientos del sector.

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