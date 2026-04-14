Feria Internacional del Libro 2026: literatura, historia y cultura en un solo evento

La Feria Internacional del Libro de Panamá 2026 (FIL) se perfila como una de las ediciones más ambiciosas de los últimos años, al integrar no solo la literatura, sino también la historia, la educación y las industrias creativas, en una apuesta por reforzar la identidad cultural panameña.

Bajo el lema “La ruta de miles de historias”, esta edición tendrá como eje central al Canal de Panamá, símbolo nacional que será homenajeado como invitado de honor, coincidiendo además con el décimo aniversario de su ampliación.

El evento se celebrará del 25 al 30 de agosto y contará con una programación amplia que busca atraer a públicos de todas las edades, con énfasis en niños y jóvenes para fomentar hábitos de lectura desde temprana edad.

Durante el lanzamiento, la ministra de Cultura, Maruja Herrera, amplió su visión sobre el alcance de esta feria, destacando que no se trata únicamente de un evento puntual, sino de una estrategia cultural sostenida en el tiempo. Explicó que desde el Ministerio de Cultura se vienen impulsando pequeñas ferias del libro, talleres y encuentros literarios a lo largo del año en distintas provincias, con el objetivo de descentralizar el acceso a la lectura y llevar estas iniciativas a más comunidades.

“Para nosotros es motivo de orgullo de fortalecer la feria internacional del libro de Panamá (...) qué mejor manera de celebrar la identidad nacional con todos aquellos escritores, historiadores, las letras, los libros, que los niños puedan ir al encuentro y celebrar con orgullo esa ruta colonial transcíndica. En fin, toda una ruta que daba el Canal de Panamá y que es parte de las siete paralelas del mundo y que además ha dejado un legado histórico, global, de importancia territorial y que vamos a celebrarlo en el presente” dijo.

Asimismo, hizo énfasis en el fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas, indicando que uno de los principales objetivos es revitalizar estos espacios para convertirlos en centros dinámicos de aprendizaje, donde niños y jóvenes puedan desarrollar habilidades de lectura, escritura y pensamiento crítico.

Herrera también adelantó que se está trabajando en propuestas para ampliar el alcance de la feria a lo largo del año, mediante intervenciones culturales continuas que fortalezcan el ecosistema del libro en el país, apoyando tanto a escritores como a docentes, estudiantes y promotores culturales. “Le hemos propuesto a la Cámara Panameña del Libro que hagamos pequeñas ferias de libro a nivel nacional (...) a mí me parece fascinante poder ampliar la misma propuesta de la feria, porque es una actividad cultural, donde la gastronomía tiene un lugar importante, la industria creativa tiene un lugar importante y donde se puede ir manifiestando la creatividad y el ingenio humano, a través ya sea de las letras, la escritura, pero sobre todo la lectura” concluyó.

Bajo el sello “Aprendizaje al Despegue”, se realizarán más de 70 actividades educativas dirigidas a estudiantes, además del Congreso Nacional de Docentes y el Congreso de Bibliotecarios, bajo el nombre “Naveguemos hacia nuevas rutas lingüísticas y de lectoescritura”, con la participación de expertos nacionales e internacionales. Este año también se incluye el seminario de periodismo titulado “Periodismo y libertad: la palabra como territorio de resistencia”, orientado a fortalecer el ejercicio profesional desde la objetividad y la ética. Asimismo, se presentará el musical inédito “La historia de un istmo”, centrado en los acontecimientos del Canal de Panamá.

Por su parte, la presidenta de la Cámara Panameña del Libro (CAPALI), Orit Btesh, reiteró que esta edición contará con la participación de más de un centenar de autores nacionales e internacionales, además de una agenda educativa que supera las 70 actividades dirigidas a estudiantes. También destacó la realización de congresos, seminarios especializados , incluido uno sobre periodismo y libertad de expresión, y espacios de formación profesional.

Btesh expresó además expectativas de crecimiento en la asistencia, luego de que en la edición anterior se registraran más de 108 mil visitantes, proyectando superar esa cifra este año. Invitó a toda la población a asistir a esta “semana maravillosa”, destacando la amplitud de la oferta cultural disponible.

“Somos un país en dondecada persona trae consigo una historia y donde cada historia deja una huella, y ese es el espíritu que severá reflejado en la participación de más de cien escritores nacionales y más de 30 escritoresinternacionales. Destacamos algunos nombres, como Jaime Bayly, Pablo Ojeda, Ligia Urroz, JuanCarlos Rincón, y muchos más por confirmar, quienes compartirán con el público la riqueza de laliteratura contemporánea’ destacó la presidenta.

La FIL Panamá 2026 incluirá también nuevas propuestas como el musical “La historia de un istmo”, espacios de cine e historia, homenajes internacionales y encuentros académicos, consolidándose como un evento que trasciende lo literario para convertirse en una verdadera celebración de la cultura y la identidad nacional.

“Una feria de esta magnitud, no es el esfuerzo de una sola institución. Es el resultado de la suma demuchas voluntades, de creatividad y de trabajo colectivo. Pertenece a todos los que creen que lacultura es una inversión en el futuro del país. Cuando un país apuesta por los libros, apuesta por supropio desarrollo”, afirmó Btesh, invitando a toda la ciudadanía a participar en esta gran fiesta delas letras.

Finalmente en representación de la voz de los escritores, la historiadora Marixa Lasso destacó que el interés de los jóvenes por la historia y la identidad no ha disminuido, sino que se mantiene vigente, ya que forma parte esencial de la naturaleza humana. Señaló que las personas “piensan históricamente” y a través de narrativas, por lo que, independientemente de los cambios en los medios, siempre existirá una curiosidad por el pasado y sus relatos. “Los seres humanos pensamos históricamente, pensamos a través de la narrativa, entonces siempre es parte de lo que significa ser un ser humano. Y eso no cambia, podrá cambiar el medio de comunicación, podrá pasar de pergaminos escritos a TikTok, pero siempre nos interesan las maravillas”, dijo.

Asimismo, subrayó que espacios como la Feria Internacional del Libro de Panamá 2026 son fundamentales, no solo como eventos culturales, sino como escenarios de diálogo, reflexión y debate, donde se abordan temas que inspiran y preocupan a la sociedad, permitiendo el crecimiento colectivo a través de la conversación y el intercambio de ideas.

La FIL reafirma su papel como un proyecto de país que apuesta por la educación, la creatividad y el desarrollo cultural, promoviendo la lectura como una herramienta clave para el futuro de Panamá.