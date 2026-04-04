Filipinos acuden en masa a la crucifixión del Viernes Santo

Cientos de filipinos y turistas acudieron en masa este Viernes Santo a un campo al norte de Manila para presenciar bajo un sol abrasador una de las manifestaciones de fervor religioso más sangrientas del país: la representación de la crucifixión de Cristo.

Este año, los fieles de esta nación asiática de mayoría católica no se dejaron intimidar por el aumento de los precios del combustible causado por la guerra en Oriente Medio y acudieron a un espectáculo que suele atraer hasta 12.000 visitantes locales y extranjeros.

Decenas de flagelantes con el torso desnudo y el rostro cubierto caminaron descalzos por las polvorientas calles de la ciudad de San Fernando, en la provincia de Pampanga, mientras se azotaban la espalda con látigos de bambú.

Periodistas de la AFP vieron a devotos perforándose la piel con fragmentos de vidrio sujetos a una pequeña paleta de madera para asegurarse de sangrar durante la ceremonia, una forma de expiar los pecados y pedir milagros.

“Hago esto para rezar por la curación de mi bebé de siete meses, que padece neumonía”, dijo a la AFP John David, con látigo en mano, al comienzo de la procesión.

“Mi abuelo empezó con esto, luego mi padre, y ahora me toca a mí”, aseguró el hombre de 49 años. “He sido testigo de milagros de curación a lo largo de los años gracias a este acto de fe”.