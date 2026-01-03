Filosofía, computación y pensamiento algorítmico

La histórica relación entre ciencia y tecnología ha sido – si se me permite una metáfora biológica – simbiótica (mutualista): el (sub) sistema ciencia se beneficia del (sub) sistema tecnología, y viceversa. Tampoco la filosofía escapa al influjo de la tecnología. En investigaciones sobre neuroética, por ejemplo, es habitual el recurso a resonancia magnética funcional (fMRI) para investigar la actividad cerebral durante tareas relacionadas con la moralidad y decisiones éticas, o modelos matemáticos para su mejor estudio. Igualmente, en la metafísica y la epistemología, el recurso a procedimientos computacionales por parte de especialistas es fundamental para el tratamiento de problemas de estas disciplinas, generando enfoque novedosos conceptualmente prometedores, como lo son la metafísica computacional (véase, Kirchner, D., Benzmüller, C. &amp; Zalta, E.: Computer Science and Metaphysics: A Cross-Fertilization, 2019; Fitelson, B. &amp; Zalta, E.: Steps Towards a Computational Metaphysics, 2007) y la epistemología computacional (Sloman, A.: Computational epistemology, 1982), ámbitos en los que la dinámica filosófica no depende de la especulación sino de la computación.