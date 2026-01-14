  1. Inicio
Fiscalía española tomará declaración a denunciantes de Julio Iglesias como testigos protegidas

La denuncia fue presentada el pasado 5 de enero en España e incluye varios presuntos delitos, entre ellos agresión sexual y trata de seres humanos.
Emiliana Tuñón
  • 14/01/2026 11:14
Las exempleadas también describen un ambiente laboral marcado por humillaciones, control constante y conductas que califican como abusivas.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido tomar declaración a las dos mujeres que denunciaron a Julio Iglesias en calidad de testigos protegidas, según informaron este miércoles las abogadas de la organización Women’s Link Worldwide durante una rueda de prensa ofrecida junto a Amnistía Internacional.

El equipo jurídico que acompaña a las denunciantes explicó que, si bien la Fiscalía aún no ha determinado de forma definitiva si es competente para asumir el caso, ya ha comenzado a implementar algunas de las medidas solicitadas en el marco de la denuncia. Entre ellas, confirmaron que el Ministerio Público ha acordado recibir el testimonio de ambas mujeres y otorgarles la condición de testigos protegidos, con el objetivo de salvaguardar su seguridad e integridad durante el proceso.

La denuncia fue presentada el pasado 5 de enero en España e incluye varios presuntos delitos, entre ellos agresión sexual y trata de seres humanos. Los relatos de las denunciantes se hicieron públicos este martes a través de una investigación conjunta publicada por elDiario.es y Univisión.

Investigación revela presuntos abusos a empleadas internas en residencias de Julio Iglesias

Según esa investigación, las mujeres trabajaron como empleadas internas en las residencias que el cantante posee en Punta Cana, en República Dominicana, y en Lyford Cay, en las Bahamas. En sus testimonios, aseguran haber sido víctimas de comportamientos inapropiados, trato degradante y situaciones de acoso mientras desempeñaban sus funciones.

Entre los nuevos hallazgos, se incluye documentación médica que indica que las trabajadoras fueron sometidas a pruebas de VIH, hepatitis, infecciones de transmisión sexual y embarazo. De acuerdo con sus testimonios, estos exámenes se realizaban exclusivamente al personal femenino, sin relación directa con sus tareas domésticas y, presuntamente, sin consentimiento informado, bajo el temor de perder sus empleos.

Las exempleadas también describen un ambiente laboral marcado por humillaciones, control constante y conductas que califican como abusivas. Estos hechos, según los medios que accedieron a la investigación original, habrían ocurrido de forma reiterada durante su permanencia en las residencias del artista.

