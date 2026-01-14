Fiscalía española tomará declaración a denunciantes de Julio Iglesias como testigos protegidas

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido tomar declaración a las dos mujeres que denunciaron a Julio Iglesias en calidad de testigos protegidas, según informaron este miércoles las abogadas de la organización Women’s Link Worldwide durante una rueda de prensa ofrecida junto a Amnistía Internacional.

El equipo jurídico que acompaña a las denunciantes explicó que, si bien la Fiscalía aún no ha determinado de forma definitiva si es competente para asumir el caso, ya ha comenzado a implementar algunas de las medidas solicitadas en el marco de la denuncia. Entre ellas, confirmaron que el Ministerio Público ha acordado recibir el testimonio de ambas mujeres y otorgarles la condición de testigos protegidos, con el objetivo de salvaguardar su seguridad e integridad durante el proceso.

La denuncia fue presentada el pasado 5 de enero en España e incluye varios presuntos delitos, entre ellos agresión sexual y trata de seres humanos. Los relatos de las denunciantes se hicieron públicos este martes a través de una investigación conjunta publicada por elDiario.es y Univisión.