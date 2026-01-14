Fiscalía española tomará declaración a denunciantes de Julio Iglesias como testigos protegidas

Según esa investigación, las mujeres trabajaron como empleadas internas en las residencias que el cantante posee en Punta Cana, en República Dominicana, y en Lyford Cay, en las Bahamas. En sus testimonios, aseguran haber sido víctimas de comportamientos inapropiados, trato degradante y situaciones de acoso mientras desempeñaban sus funciones. Entre los nuevos hallazgos, se incluye documentación médica que indica que las trabajadoras fueron sometidas a pruebas de VIH, hepatitis, infecciones de transmisión sexual y embarazo. De acuerdo con sus testimonios, estos exámenes se realizaban exclusivamente al personal femenino, sin relación directa con sus tareas domésticas y, presuntamente, sin consentimiento informado, bajo el temor de perder sus empleos.Las exempleadas también describen un ambiente laboral marcado por humillaciones, control constante y conductas que califican como abusivas. Estos hechos, según los medios que accedieron a la investigación original, habrían ocurrido de forma reiterada durante su permanencia en las residencias del artista.