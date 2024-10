Funcionarios y gestores culturales afinan conocimientos sobre cultura y desarrollo

Se pretende fomentar el trabajo de una red de gestores culturales a nivel metropolitano, lo que le va a dar la posibilidad de que no quede solamente como un proceso formativo, sino que se convierta en un espacio de gobernanza que se mantendrá vigente.

Un fundamento para el desarrollo social

Para José Antonio MacGregor, lo primordial que se debe reconocer es que “la cultura es un fundamento para el desarrollo social, no es un ámbito reducido a la diversión, al entretenimiento y a la contemplación, aunque sí tiene algo de eso, pero el desarrollo cultural tiene que ver con la creación de comunidad, con la construcción de espacios donde la convivencia humana se puede desarrollar en plenitud, en paz, con respeto, en donde la diversidad sea reconocida no como un obstáculo, sino como una riqueza que nos permite ampliar nuestra visión del mundo, donde esa diversidad materializada en pueblos originarios, indígenas, afrodescendientes comunidades LGBT, personas con discapacidad, que por un lado tienen derechos humanos y derechos culturales, por otro lado desde su condición y su mirada aportan a la sociedad”.

El tema de las identidades, considera el antropólogo, es fundamental para entender la cultura. “El poder reconocernos frente al espejo el poder aceptarnos como nos vemos en el espejo, el poder tener una imagen real de lo que somos en el espejo... una persona que se puede reconocer puede afirmar lo que es, y con lo que es puede generar un desarrollo autónomo, un desarrollo que responda a lo que es. Estamos acostumbrados a importar modelos de desarrollo en donde pretendemos ser lo que jamás vamos a ser. Jamás”, reflexiona.

Y es que la cultura se define a partir del contexto. “Si queremos conocer cómo está diseñado y configurado el ecosistema de un determinado lugar, necesitamos saber cuáles son las características de contexto y decir quiénes son los actores, cómo interactúan, qué recursos hay, qué infraestructura hay, y el gestor cultural es el que justamente lee e interpreta esos ecosistemas (...) El gestor cultural debe tener herramientas para ver, para identificar problemas. Y a partir de esa detección, impulsar procesos para activar la vida cultural de su comunidad”, sostiene.

Por ello, en lugar de presentar un modelo convencional, asistencialista y paternalista, se propone el modelo participativo.

“En el modelo asistencialista es un gestor, un equipo o una institución la que asume que tiene la posibilidad de llevar la cultura a los que no la tienen. Nosotros partimos de que todos tienen cultura y la gestión cultural no es ver cómo le llevamos cultura a los que no tienen, sino cómo activamos, en primer lugar, lo que tienen. Y a partir del reconocimiento de lo que tienen, sí estar en condiciones de intercambiar con otros”, comenta MacGregor.

En lugar de ubicar a la comunidad en una condición de subordinación, se debe reactivar el autorreconocimiento, que generará la responsabilidad de conservar, ampliar y aportar a ese patrimonio para transmitirlo a la siguiente generación.

La gestión cultural, de acuerdo con el experto, ofrece el día de hoy muchas más dimensiones: la interculturalidad, que permite el intercambio y la posibilidad de la creación y la transdisciplinariedad, pues, aunque la gestión cultural empieza a verse como una profesión, se trata de una construcción interdisciplinaria que contempla a personas de las más diversas profesiones y oficios. También se contempla la perspectiva de género.