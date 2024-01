Burbujas y más burbujas, escoja la suya y ¡a celebrar!

Pero no todos los vinos espumosos son champagne, ni todos son elaborados de la misma forma. Su método de producción y con ello el resultado final puede variar.

Clasificaciones de espumosos

¿Champenoise o charmat?

El método champenoise se inicia con un vino base se le agregará el llamado licor de tiraje que contiene levaduras, azúcar y algunos nutrientes para el proceso denominado toma de espuma.

La toma de espuma, realizada en la botella, demora hasta 30 días. Se realiza a baja temperatura, lentamente, para generar burbujas finas, pequeñas e integradas al vino. A esto se le agrega un tiempo sobre lías (levaduras muertas) mínimo de 1 año que se puede extender incluso hasta 36 meses, en el que el vino logra una mayor complejidad aromática y longevidad.

A medida que pasa el tiempo, las botellas deberán ir cambiando de posición desde un almacenamiento horizontal, hasta terminar completamente verticales con la boca hacia abajo. Esto facilita la salida de las lías en el proceso del degüelle, en el que se congela el cuello de la botella y se destapan para eliminar este material. La merma será cubierta con el llamado licor de expedición, que es una mezcla de vino base y azúcar que además ayudará a balancear la acidez natural del vino base y dar estilo al producto.

Dependiendo de la cantidad de azúcar agregada, se clasificará en Brut Nature: 3 – 6 g./l.; Extra Brut: 7 - 12 g./l.; Brut, 13 – 16 g./l.; Demi Sec: 20 – 35 g./l. o Dulce:más de 35 g./l.

El método charmat inicia de la misma forma, con un vino base que se le agrega un licor de tiraje, pero la toma de espuma se llevará a cabo en un tanque de gran tamaño. No habrá el largo tiempo de contacto con las lías del vino. No habrá esa complejidad aromática que logra el método champeniose. En cambio, Los vinos elaborados con el método charmat conservarán mayormente sus aromas primarios, expresan la variedad y la fruta. Y sus burbujas no serán tan finas y delicadas.