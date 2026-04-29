‘Gringo Man’ acusa a Los Rabanes y Emilio Estefan Jr. por presunto plagio

El músico panameño Jaime Davidson, mejor conocido como ‘Gringo Man’, demandó recientemente tanto al reconocido compositor Emilio Estefan Jr. como a la banda de rock panameña Los Rabanes en la justicia estadounidense por una presunta utilización, sin su permiso, de su tema musical ‘Donde Lo Conseguiste’ del año 1992 en una de las canciones más icónicas del grupo ‘Señorita A Mí Me Gusta Su Style’.

De acuerdo al documento de la demanda – la cual se presentó en el Distrito Sur del Estado de la Florida el pasado 6 de abril – Davidson señaló que la apropiación por parte de Los Rabanes constaría de la utilización de diversos elementos de su tema ‘Donde Lo Conseguiste’ como la estructura del coro y la colocación rítmica, los cuales fueron utilizados en la canción de Los Rabanes.

Así mismo, el demandante fundamenta su acusación en que los miembros de la agrupación de rock panameña “admitieron explícitamente haber utilizado su obra como un supuesto ‘tributo’”, confirmando – según él – de este modo que Los Rabanes tuvieron acceso a la composición original antes de crear su éxito. Davidson también alegó que los demandados nunca obtuvieron una licencia, no le otorgaron crédito como autor ni le han pagado regalías por la explotación comercial de la obra.

Por ello, le exige tanto a Emilio Estefan Jr. como a la agrupación Los Rabanes una indemnización de $10 millones. El músico adicionalmente solicita diversos tipos de compensación como el cese de la explotación de la canción, una rendición de cuentas detallada de las ganancias generadas, y el pago de daños y perjuicios por la violación de los derechos de autor. También exige la corrección de los metadatos en las plataformas digitales a fin de que se le dé el crédito correspondiente como autor.

Por el momento, la agrupación de rock Los Rabanes prefiere no emitir una declaración sobre el asunto en curso.