  1. Inicio
  2. >  Vida y cultura
Vida y cultura
PANAMÁ

Guía completa de la dieta keto: qué es, cómo empezar y sus beneficios

Entrar en cetosis implica pasos como limitar carbohidratos, asegurar una cantidad adecuada de grasa y proteína.
Entrar en cetosis implica pasos como limitar carbohidratos, asegurar una cantidad adecuada de grasa y proteína. Imagen de Pixabay.
Por
Milagros Montenegro
  • 01/09/2025 13:36
La dieta cetogénica es un plan de alimentación bajo en carbohidratos y alto en grasas que busca la quema de grasa para obtener energía. Para comenzar, es crucial mantener una hidratación adecuada.

La dieta cetogénica, conocida como keto, es un plan de alimentación muy bajo en carbohidratos y alto en grasas, diseñado para llevar al cuerpo a un estado de cetosis, en el que la quema de grasa se convierte en la principal fuente de energía.

Este enfoque puede facilitar la pérdida de peso, mejorar el control del apetito y favorecer ciertos marcadores metabólicos, especialmente en contextos de diabetes tipo 2 y salud metabólica.

Para empezar, la clave está en la selección de alimentos: privilegiar productos integrales y grasas saludables, con una proteína moderada. Los carbohidratos netos deben mantenerse entre 20 y 50 gramos al día, siendo idealmente menos de 20 gramos, y la ingesta de grasa debe ajustarse para favorecer la saciedad.

En contraste, conviene evitar azúcares y almidones como pan, pasta, arroz y papas, además de reducir productos ultraprocesados y opciones con bajo contenido de grasa que pueden sabotear la adherencia al plan.

La hidratación y los electrolitos juegan un papel crucial al inicio; aumentar la ingesta de agua y sodio puede disminuir la llamada “gripe cetogénica”, y los caldos resultan útiles para sostener la continuidad.

Entrar en cetosis implica pasos como limitar carbohidratos, asegurar una cantidad adecuada de grasa y proteína, evitar meriendas constantes, considerar el ayuno intermitente, acompañar con ejercicio y dormir lo suficiente.

Entre los posibles efectos secundarios, son comunes al inicio los dolores de cabeza, la fatiga o el malestar gastrointestinal, síntomas que suelen ser temporales y gestionables con ajustes simples.

En la práctica, existen planes de comidas, recetas y guías visuales que facilitan una incorporación realista y sostenible.

No todos deben lanzarse de inmediato a este estilo de alimentación. Personas que usan ciertas medicaciones para diabetes o presión arterial, así como aquellas que están lactando o presentan condiciones médicas, deben consultar con un profesional de la salud antes de iniciar.

Este enfoque recibe respaldo por su visión de una reducción de la ingesta de carbohidratos y su impacto en la saciedad y la gestión de la glucosa.

VIDEOS

Video: Terremoto Afganistán: se elevan a 800 los muertos y 2,500 los heridos
Al menos 600 personas han muerto y unas 2.000 han resultado heridas después de que un fuerte terremoto de magnitud 6,0 y varias réplicas sacudieran en la noche del domingo el este de Afganistán, informaron este lunes fuentes oficiales. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro del sismo principal, de magnitud 6,0, a 27 kilómetros al este de la provincia de Nangarhar y a una profundidad de ocho kilómetros, lo que suele amplificar el poder de destrucción.EFE/Cuenta de X de la UNMigration en Afganistán ***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)***
Al menos 600 personas han muerto y unas 2.000 han resultado heridas después de que un fuerte terremoto de magnitud 6,0 y varias réplicas sacudieran en la noche del domingo el este de Afganistán, informaron este lunes fuentes oficiales. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro del sismo principal, de magnitud 6,0, a 27 kilómetros al este de la provincia de Nangarhar y a una profundidad de ocho kilómetros, lo que suele amplificar el poder de destrucción.EFE/Cuenta de X de la UNMigration en Afganistán ***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)*** ( cuenta de X de la UNMigration en Afganistán / EFE )

Los equipos de rescate trabajan desde la madrugada para localizar supervivientes entre los escombros, aunque las operaciones se ven dificultadas por los...

Millones de niños y jóvenes caerían en la pobreza por la crisis climática en Latinoamérica
AME3760. HUEHUETENANGO (GUATEMALA), 27/08/2025.- Fotografía del 18 de octubre de 2021 cedida por Unicef donde se observa a tres niños que fueron deportados de Estados Unidos esperando junto a un río en Chiantla, Huehuetenango (Guatemala).Entre 5,9 y más de 27 millones de niños y jóvenes de hasta 25 años de edad caerían en la pobreza para el 2030 a causa de la crisis climática en América Latina, alerta un informe de la ONU que analiza los escenarios que enfrentaría la región, dependiendo de la acción climática que desarrollen los países. EFE/ Patricia Willocq / Unicef
AME3760. HUEHUETENANGO (GUATEMALA), 27/08/2025.- Fotografía del 18 de octubre de 2021 cedida por Unicef donde se observa a tres niños que fueron deportados de Estados Unidos esperando junto a un río en Chiantla, Huehuetenango (Guatemala).Entre 5,9 y más de 27 millones de niños y jóvenes de hasta 25 años de edad caerían en la pobreza para el 2030 a causa de la crisis climática en América Latina, alerta un informe de la ONU que analiza los escenarios que enfrentaría la región, dependiendo de la acción climática que desarrollen los países. EFE/ Patricia Willocq / Unicef ( Patricia Willocq / EFE )

Entre 5,9 y más de 27 millones de niños y jóvenes de hasta 25 años de edad caerían en la pobreza para el 2030 a causa de la crisis climática en América...

Lo Nuevo