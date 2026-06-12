Haydée Méndez Illueca lanza dos obras que abordan género, derechos y violencia contra la mujer

La abogada especializada en temas de género Haydée Méndez Illueca presentó esta semana en la Biblioteca Nacional dos libros de su autoría: ‘Pensamiento crítico para el Panamá de hoy’ y ‘Mariposas y traiciones’.

En el primero plasma sus visiones sobre diversos temas que ocupan la agenda social del país como los derechos humanos, la igualdad de género, la prevalencia del patriarcado, la lucha feminista, la Constitución y la Laicidad, además de los feminicidios y la violencia que se ejerce contra la mujer. En el segundo, plasma a través de una novela una fuerte denuncia en contra de la trata de personas y la explotación social.

‘Pensamiento crítico para el Panamá de hoy’ está basado en una recopilación de artículos publicados en el contexto de la columna ‘Voz de Mujer’, que se publicaba semanalmente a través de las páginas de La Estrella de Panamá.

“Esta columna surgió como una idea de la periodista Esther Arjona, cuando le comenté que las mujeres teníamos dificultad para que nos publicaran. En esa columna nos abrió las puertas para que se pudieran expresar los miembros del movimiento feminista”, recordó Méndez Illueca, en entrevista con este diario, enfatizando que el libro también incluye reflexiones en torno al estado de la equidad y la justicia social en el ámbito de la justicia panameña.

Al ser consultada sobre los avances que se han logrado a lo largo de las décadas para lograr este preciso objetivo, Méndez Illueca señaló que se han dado diversos pasos hacia adelante.

“Se han logrado avances como el derecho al voto, a ser elegidas, a la educación y el derecho a trabajar y a ejercer profesiones liberales, pero todavía nos pesan las ideas que hemos heredado, las normas no escritas que se dan por sentadas y las estructuras que reproducen desigualdades. Todo esto, por culpa de la tradición, la costumbre, el qué dirán, e incluso por culpa de la ley, porque algunas leyes reproducen desigualdades y deben modificarse”, ponderó la especialista en temas de género y feminismo.

Si bien Méndez Illueca reconoció que se han modificado algunas leyes, cuestionó que la estructura social que las hace necesarias no haya sufrido cambio alguno. “El espíritu de la ley se desconoce, no se comprende, se interpreta mal, o se incumple intencionalmente, debido a creencias religiosas o posturas moralistas que persisten en el imaginario colectivo. En comparación con otros países de la región, todavía hay rezagos legislativos y culturales que limitan el ejercicio pleno de derechos y la construcción de una sociedad más justa e inclusiva”, agregó.

La abogada además hizo un llamado a los medios de comunicación tanto de Panamá como de América Latina para que sean más directos a la hora de “nombrar las cosas como son” contemplando un escenario democrático en el que los ciudadanos “no dobleguen su pensamiento ante la autoridad” y en el que los gobiernos “hagan cumplir las leyes”.

En cambio, su novela ‘Mariposas y Traiciones’ tiene el propósito de ser una denuncia activa de uno de los delitos que más conmocionan a la sociedad: la trata de personas.

“La trata, que es la compra y venta de personas, como si fueran mercancía, con diferentes propósitos, como la explotación sexual, trabajo forzado, y extracción de órganos para el mercado negro. Las víctimas se atrapan mediante el engaño, el rapto o promesas y traiciones. La novela narra la vida de una mujer joven que es raptada y evoluciona en una historia que tiene un final inesperado, enigmático y revelador de traiciones y verdades ocultas que revelan hasta dónde es capaz de penetrar el crimen organizado”, concluyó Méndez Illueca.