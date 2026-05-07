‘Hiperstición Tropical’: la propuesta panameña que impacta en la Bienal de Venecia

Panamá dice una vez más presente en la Bienal de Arte de Venecia (Italia), y lo hace con la intervención artística denominada ‘Hiperstición tropical’, una experiencia inmersiva creada por el dúo artístico ‘Mensajeros del Sol’ conformado por Antonio José Guzmán e Iva Jankovic. Una propuesta que busca abordar las memorias históricas vinculadas a la construcción del Canal de Panamá y el desplazamiento de comunidades que ocurrió durante la creación de la Zona del Canal.La muestra habla de las historias de los habitantes de comunidades como Chagres, Emperador y Gorgona, quienes sufrieron en sus carnes el despojo de sus tierras dentro de un contexto en el que la extracción y el colonialismo eran la norma. La obra invita al espectador a revisar de manera crítica e interactiva ese capítulo de la historia nacional, que es intrínseco a la creación del Canal interoceánico.La instalación artística realiza una combinación tanto de lo textil, como de lo sonoro y lo visual. En el centro de la instalación, se sitúa una hamaca teñida en color índigo que pretende interpretar el cuerpo, el tejido y el conocimiento transmitido. Esta es la base de una obra artística que entrelaza las tradiciones indígenas, las migraciones caribeñas y la identidad panameña contemporánea en una práctica – habitual del dúo Guzmán-Jankovic – que usualmente combina con la tela el sonido, el archivo y la memoria para tener en cuenta al momento de realizar la narración del pasado en los tiempos del presente.