Hongos aliados del cacao

¿Qué descubrieron? 'Descubrimos que las frutas de diferentes variedades genéticas de cacao albergan comunidades de hongos distintas en biodiversidad y composición', explica la Dra. Hilda Castillo. 'Vimos que algunos de estos hongos que viven naturalmente en la fruta pueden protegerla contra enfermedades como la moniliasis <i>(Moniliophthora roreri</i>), y que esta protección depende de la variedad genética de cacao. Además, encontramos que cuando estos hongos colonizan la fruta, también pueden inducir cambios en su química'.El estudio demuestra que no todos los árboles de cacao son iguales, y que sus diferencias genéticas influyen en el tipo de comunidad de hongos que vive en sus frutos. Es decir, cada variedad tiene su propio 'micobioma'.El micobioma se refiere al 'conjunto de todos los hongos que viven asociados a un organismo o parte de este, en este caso en los frutos del cacao', detalla la Dra. Castillo. 'Algunos conviven sin causar daño, y otros, incluso, ayudan a defender a la planta contra enfermedades. Prestar atención a este ‘universo invisible’ es clave porque puede marcar la diferencia entre un cultivo que pierde gran parte de su producción y otro que se mantiene sano'.Uno de los aportes más relevantes del estudio es la propuesta de utilizar hongos endófitos como tratamiento biológico.'Los hongos endófitos son microorganismos que viven de manera asintomática dentro de los tejidos de las plantas', explica Mejía, investigador del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (Indicasat AIP) y del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. 'En lugar de ser enemigos, se convierten en aliados: algunos pueden competir con los hongos patógenos, producir sustancias que los inhiben o estimular las defensas naturales del cacao'.Lo más interesante es que estos hongos ya están adaptados al ambiente interno del fruto. 'Dado que las mazorcas permanecen en el árbol por hasta seis meses, contar con hongos aliados que colonicen su interior representa una protección continua en las etapas más críticas, cuando el patógeno de la moniliasis puede permanecer latente y es difícil de detectar o controlar en campo', añade Mejía.El tratamiento con estos endófitos también genera cambios químicos. 'Nuestros ensayos se realizaron en frutos jóvenes a las 24 horas de la aplicación de endófitos, lo que captura la respuesta temprana de la planta a la colonización por endófitos', aclara Castillo. 'Los cambios observados reflejan una reprogramación metabólica inicial, pero no necesariamente el perfil final del fruto o grano maduro'.Aun así, el hallazgo abre una puerta para futuras investigaciones sobre cómo estas modificaciones podrían influir en la calidad del cacao y, eventualmente, del chocolate.