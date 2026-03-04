‘Hoppers: Operación Castor’, entre risas y reflexión, una de las apuestas más estimulantes del año

Pixar y Disney llegan nuevamente a la pantalla grande con su primera cinta del 2026, ‘Hoppers: Operación Castor’, de estreno esta semana en cines nacionales. La anticipada película es una de las apuestas de animación más emotivas de la temporada, llena de humor, carisma, lecciones de vida y corazón puro, como solo Pixar sabe hacer.

En ‘Hoppers’ seguimos a Mabel Tanaka (Piper Curda), una joven de 19 años amante de la naturaleza y los animales, quien tras enfrentar una fuerte pérdida, se vuelca por completo a la defensa de la fauna y flora de su comunidad. Con una personalidad efusiva y pasión contagiosa, Mabel ha hecho frente a múltiples planes de urbanización creados por el alcalde Jerry (John Hamm), quien busca expandir carreteras y urbanizaciones, en lugar de proteger reservas, ríos y presas. Pero Mabel no da su brazo a torcer, y tras un nuevo enfrentamiento da inicio su aventura en el reino animal.

Pese a ser considerada una joven problema –desde pequeña busca liberar a los animales de jaulas, aulas de clases, etc.–, Mabel es una joven que justa, irascible, apasionada e inteligente, capaz de pelear sus propias batallas. El director Daniel Chong junto al guionista y novelista Jesse Andrews (‘Luca’, ‘Me, Earl and the Dying Girl’) nos atrapa en la historia extraña e inesperada, con múltiples giros de trama que hacen que nos mantengamos al borde del asiento.

Ver a Mabel es sentirme identificada con su amor por el activismo de derechos animales. Cada parte de su fuego interno se expresa en su búsqueda por justicia, guiada por las lecciones de su abuela, con quien compartía momentos de relajación sentadas en una roca al pie de un claro donde los animales coexistían en armonía, a la “Rey León”. El énfasis en la importancia de la naturaleza es un punto indispensable de la trama, siendo la base de los principios de Mabel y también la lección que guía su aventura.

¿Cómo podría una joven de 19 años detener una orden de un alcalde? Es donde entra la Dra. Sam (Kathy Najimy), una profesora de biología que da clases a Mabel en la Universidad de Beaverton donde asiste. La Dra. Sam, con aspecto de tía soltera victoriana, ha inventado una tecnología llamada “hopping”, que permite introducir la identidad de una persona en el cuerpo de un droide animal especialmente diseñado para confundirse con el animal real. ¿Cómo sucede esto? Con una jocosa introducción a la tecnología que da título a la cinta, la Dra. Sam explica: introduces la cabeza en un secador de pelo, se accionan las palancas de un laboratorio al estilo Frankenstein, ¡y voilá! Te has convertido en una criatura.

Se necesita uno para alertar a otros, es prácticamente el principio de la transformación de Mabel. Si quieres salvar a los animales, debes hacerte amigo de ellos. Es una secuencia divertida y creativa ver a Mabel descubrir que puede hablar y hacerse pasar por un castor sin ser detectada (me hizo desear que también pudiera lograr eso), pero su felicidad se ve pausada cuando, accidentalmente, interviene con el orden de la naturaleza y es llevada a la corte del Rey de los Mamíferos, el rey George (Bobby Moynihan).

Una vez bienvenida en la gran comunidad de animales, Mabel descubre que ellos tienen sus propios problemas y dificultades al convivir juntos, distintas especies, con distintas necesidades, pero un objetivo común: sobrevivir. Su hogar es amenazado por la “evolución humana” y el rey George está decidido a ubicar a los animales tan “cómodamente” como pueda sin caer en el caos, pese a que las leyes de la naturaleza dictan que en algún momento es necesario comer.

Chong y Andrews logran captar la emotividad de cada personaje de forma natural, pero con tonos surreales, en los que por gran parte de la cinta, convivimos con los animales, los vemos pensar, racionalizar, planear, sentir, compartir chismes sobre sus vecinos o jugar entre ellos, resonando con cintas de animales famosas como “Rey León”, “Bambi” o “Zootopia”, pero con su propio toque único y es que cada animal posee un encanto especial y no todo es lo que parece en el reino.

Mabel posee buenas intenciones y una impulsividad, que con un poco de pensamiento crítico, podría ser un catalizador de excelentes proyectos, pero ‘Hoppers’ le da espacio para equivocarse, como humana, y buscar resolver los conflictos que su fuego interno creó en el camino. Una vez que la realeza animal del Consejo de Animales entra en escena, la película se convierte en una visión de la política en su aspecto más real: desenfrenada, egoísta y enfocada en el bien de cada grupo, peleando por un control unilateral.

Meryl Streep presta su voz al pequeño y crucial papel de la Reina Insecto, al mejor estilo de Miranda Priestly; Dave Franco da voz a su hijo, Titus, con una inquietud contagiosa; y una secuencia de persecución en coche por la autopista se convierte en una locura surreal cuando un grupo de pájaros liderados por el Rey Ave (Isiah Whitlock Jr.) saca del océano a un gran tiburón blanco llamado Dianita (en su doblaje original Vanessa Bayer, en su doblaje latino, Sofía Niño de Rivera) y la arrastra por la carretera como un coche potente con dientes.

Sin embargo, en medio de las persecuciones y los momentos virales (una cierta lagartija llamada Tom ya es el rey de Instagram y TikTok), Chong se encarga de mostrarnos la parte vulnerable de crecer, la pérdida y lo que conlleva, así como la emotividad de reconocer que algunas cosas está fuera de nuestro control y en la búsqueda por ayudar, realmente latimamos a los demás.

Es una cinta creada con el más fino detalle narrativo de mostrar la inocencia, ingenuidad de la justicia y el poder transformador de cada experiencia que tenemos en la vida, lo que nos forja en quienes somos ante el mundo y el espejo. Mabel encapsula esa vulnerabilidad, mientras que George es esa tolerancia y nobilidad, la abuela Tanaka nos enseña paciencia y sabiduría, e incluso en los lugares más inesperados, personajes como Jerry nos muestran que todos tenemos la capacidad de cambiar y tomar decisiones correctas.

“Hoppers” llega a la pantalla grande y con ella una historia centrada en aprender a cuidar a otros antes que a nosotros, descubrir nuestros límites y ambiciones, y aprender a convivir con la naturaleza para estar todos juntos en un mismo ciclo.