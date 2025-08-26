Hospitalizan a María Antonieta de la Nieves

La actriz, cantante y productora de 78 años, María Antonieta de las Nieves, fue hospitalizada de gravedad. Sin embargo, de acuerdo con su hija, la crisis de salud ya se encuentra bajo control.

La información que compartió la revista TV Notas, confirmó que ‘La Chilindrina’ ingresó de urgencia a un hospital luego de presentar una crisis de ansiedad. El diagnóstico médico indicó que también sufrió una baja de sodio, consecuencia de un deterioro neurológico.

“A mi mamá se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien. Aquí está, en la casa. Ella está muy bien, gracias por preguntar”, aseguró Verónica Fernández, hija adoptiva de la estrella mexicana.

Según publica La Vanguardia, De las Nieves estuvo trabajando en Perú, donde presentó dificultades para hablar de manera fluida, además de problemas para tragar y pasar saliva.

La información sobre su hospitalización fue confirmada por una supuesta amiga a la revista de circulación nacional, lo que alertó a sus seguidores y colegas.