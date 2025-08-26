  1. Inicio
La Chilindrina

Hospitalizan a María Antonieta de la Nieves

La actriz, cantante y productora María Antonieta de las Nieves.
Instagram
Por
Sandry Crespo
  • 26/08/2025 14:05
‘La Chilindrina’ ingresó de urgencia a un hospital luego de presentar una crisis de ansiedad.

La actriz, cantante y productora de 78 años, María Antonieta de las Nieves, fue hospitalizada de gravedad. Sin embargo, de acuerdo con su hija, la crisis de salud ya se encuentra bajo control.

La información que compartió la revista TV Notas, confirmó que ‘La Chilindrina’ ingresó de urgencia a un hospital luego de presentar una crisis de ansiedad. El diagnóstico médico indicó que también sufrió una baja de sodio, consecuencia de un deterioro neurológico.

“A mi mamá se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien. Aquí está, en la casa. Ella está muy bien, gracias por preguntar”, aseguró Verónica Fernández, hija adoptiva de la estrella mexicana.

Según publica La Vanguardia, De las Nieves estuvo trabajando en Perú, donde presentó dificultades para hablar de manera fluida, además de problemas para tragar y pasar saliva.

La información sobre su hospitalización fue confirmada por una supuesta amiga a la revista de circulación nacional, lo que alertó a sus seguidores y colegas.

Biografía

María Antonieta de las Nieves (Ciudad de México, 22 de diciembre de 1950) es una actriz, comediante y locutora mexicana reconocida internacionalmente por dar vida al entrañable personaje de ‘La Chilindrina’ en la serie televisiva El Chavo del 8, creada por Roberto Gómez Bolaños.

Inició su carrera artística en la radio y el doblaje, prestando su voz a personajes animados y actrices extranjeras. En televisión trabajó en programas como El Chapulín Colorado y Chespirito, donde consolidó su trayectoria dentro de la comedia.

Con el tiempo, ‘La Chilindrina’ se convirtió en su papel más icónico, logrando gran popularidad en América Latina y otros países donde se transmitió la serie. Además, María Antonieta de las Nieves ha participado en telenovelas, obras de teatro, cine y espectáculos en vivo, siempre ligada al humor y al entretenimiento familiar.

A lo largo de su carrera ha recibido reconocimientos por su aporte a la televisión y continúa siendo una figura muy querida en la cultura popular latinoamericana.

