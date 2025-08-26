Hospitalizan a María Antonieta de la Nieves

La actriz, cantante y productora de 78 años, <b>María Antonieta de las Nieves</b>, fue hospitalizada de gravedad. Sin embargo, de acuerdo con su hija, la crisis de salud ya se encuentra bajo control.La información que compartió la revista <b>TV Notas</b>, confirmó que ‘La Chilindrina’ ingresó de urgencia a un hospital luego de presentar una <b>crisis de ansiedad</b>. El diagnóstico médico indicó que también <b>sufrió una baja de sodio</b>, consecuencia de un <b>deterioro neurológico</b>.<i>'A mi mamá se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien. Aquí está, en la casa. Ella está muy bien, gracias por preguntar'</i>, aseguró Verónica Fernández, hija adoptiva de la estrella mexicana.Según publica <b>La Vanguardia</b>, De las Nieves estuvo trabajando en Perú, donde presentó dificultades para hablar de manera fluida, además de problemas para tragar y pasar saliva.La información sobre su hospitalización fue confirmada por una supuesta amiga a la revista de circulación nacional, lo que alertó a sus seguidores y colegas.