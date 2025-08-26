La ‘Decana’ triunfa en los premios del Sindicato de Industriales 2025

La periodista<b><a href="/autor/-/meta/lourdes-garcia-armuelles"> Lourdes García Armuelles</a></b> de La<b> Estrella de Panamá</b> fue galardonada con el premio<b> Palma de Oro</b> al periodismo de Aporte Ambiental impulsado por el <a href="/tag/-/meta/sip-sindicato-de-industriales-de-panama">Sindicato de Industriales de Panamá (SIP).</a>García fue condecorada gracias a su artículo <b><a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/tortuga-la-comunidad-embera-wounaan-que-impulsa-su-economia-con-el-bosque-CC13669847">‘Plan de manejo comunitario: el modelo de una comunidad indígena para preservar sus bosques’ </a></b>publicado el 15 de junio de 2025, en el que se narra el desarrollo de un proyecto ambiental por parte de la comunidad de Tortuga, ubicada dentro de la comarca <b><a href="/tag/-/meta/comarca-embera-wounaan">Emberá Wounaan.</a></b>El premio se entrega en el marco del<b> 80 aniversario del SIP,</b> como 'un reconocimiento que destaca a quienes hacen del periodismo una herramienta para visibilizar soluciones y generar conciencia sobre los desafíos ambientales de Panamá', según indicó la entidad en un comunicado.'Este galardón honra a los trabajos periodísticos que no solo documentan los problemas, sino que ponen en el centro las respuestas, avances y experiencias transformadoras que aportan a la construcción de un país ambientalmente más sostenible', agregó.La<b> Estrella de Panamá</b> también ganó en la categoría de Periodismo Impreso, de la mano de <a href="/autor/-/meta/marlene-testa">Marlene Testa</a> y Grisel Bethancourth, con el trabajo <a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/agonizan-los-manglares-de-panama-viejo-CN5861026">‘<b>Agonizan los manglares de Panamá Viejo’</b></a>