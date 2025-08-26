  1. Inicio
Ministro Moltó: ‘El objetivo es que Chiquita retorne y vuelva a contratar gente de Bocas’

‘Hemos tenido muchas reuniones con la empresa Chiquita’, recordó Moltó.
Por
Manuel Vega Loo
  • 26/08/2025 19:41
Moltó expresó a ‘La Estrella de Panamá’ un optimismo cauteloso, señalando que las plantaciones no estaban ‘tan deterioradas como ellos [la compañía] pensaban inicialmente’.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, reiteró la noche de este martes 26 de agosto que la administración del presidente José Raúl Mulino mantiene conversaciones avanzadas con la empresa bananera Chiquita Panamá, con la esperanza de que la compañía reanude sus operaciones en la provincia de Bocas del Toro.

Moltó expresó a La Estrella de Panamá un optimismo cauteloso, señalando que las plantaciones no estaban “tan deterioradas como ellos [la compañía] pensaban inicialmente”, lo cual considera un mensaje positivo.

“Hemos tenido muchas reuniones con la empresa Chiquita”, recordó Moltó e indicó que las conversaciones se han extendido por más de un mes y medio.

El objetivo principal de esas negociaciones, según el ministro, es lograr un acuerdo que permita a la empresa “retornar al país” y “volver a empezar a contratar gente de Bocas”.

Se busca asegurar que los empleos sean para los residentes de Bocas del Toro, reactivando la economía local y fortaleciendo la exportación de banano, uno de los productos clave del país.

El ministro manifestó su esperanza de que la próxima reunión, en la que participará Mulino con el dueño de la empresa, sea crucial para cerrar los acuerdos.

Más temprano el Consejo de Gabinete aprobó la Resolución No. 99-25, mediante la cual se autoriza a Moltó a realizar todas las coordinaciones necesarias con la empresa Chiquita Panamá y las entidades públicas competentes, con el objetivo de facilitar la reanudación de la actividad bananera en la provincia de Bocas del Toro.

Además, la autorización incluye la facultad de suscribir, en nombre del Gobierno, los acuerdos que se requieran para el reinicio de operaciones, así como establecer mecanismos de seguimiento que permitan monitorear y garantizar la implementación efectiva de los compromisos asumidos.

La medida surge luego de la prolongada huelga que llevó a Chiquita Panamá a comenzar un proceso de terminación de contratos de más de 7 mil trabajadores y, posteriormente, a notificar la suspensión indefinida de sus operaciones en los distritos de Changuinola y Almirante, alegando causa de fuerza mayor y disposiciones de sus contratos con el Estado.

Mulino destacó que, consciente del impacto social y económico de la paralización de actividades, impulsa gestiones para lograr la reactivación de la operación, tomando en cuenta la trayectoria de la compañía y su papel en el desarrollo económico de la región.

