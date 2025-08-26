Ministro Moltó: ‘El objetivo es que Chiquita retorne y vuelva a contratar gente de Bocas’

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, reiteró la noche de este martes 26 de agosto que la administración del presidente José Raúl Mulino mantiene conversaciones avanzadas con la empresa bananera Chiquita Panamá, con la esperanza de que la compañía reanude sus operaciones en la provincia de Bocas del Toro.

Moltó expresó a La Estrella de Panamá un optimismo cauteloso, señalando que las plantaciones no estaban “tan deterioradas como ellos [la compañía] pensaban inicialmente”, lo cual considera un mensaje positivo.

“Hemos tenido muchas reuniones con la empresa Chiquita”, recordó Moltó e indicó que las conversaciones se han extendido por más de un mes y medio.

El objetivo principal de esas negociaciones, según el ministro, es lograr un acuerdo que permita a la empresa “retornar al país” y “volver a empezar a contratar gente de Bocas”.

Se busca asegurar que los empleos sean para los residentes de Bocas del Toro, reactivando la economía local y fortaleciendo la exportación de banano, uno de los productos clave del país.

El ministro manifestó su esperanza de que la próxima reunión, en la que participará Mulino con el dueño de la empresa, sea crucial para cerrar los acuerdos.