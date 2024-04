‘HRS.’ y ‘BrutA’, las representaciones de Panamá para el FAE

Para la décimo tercera edición del Festival Internacional de Artes Escénicas (FAE Panamá 2024), cuatro países expondrán obras de teatro y danza. Las aportaciones de nuestro país en danza contemporánea serán: ‘HRS.’ y ‘BrutA’, ambas serán presentadas este viernes a las 9:00 p.m. en la Fundación Espacio Creativo (FEC).

Las dos piezas abordarán temas totalmente distintos. ‘BrutA’, por su parte, invita al espectador a fijarse en los sentimientos, a cuestionarse sobre ciertos temas. Es un diálogo interno al que invita su creadora y bailarina Carla Lozano al público que asistirá.

Un detalle que aclaró Lozano a La Estrella de Panamá es que el título de la pieza no se relaciona con el “bruta o tonto” con que a veces se llama a las personas. “La pieza nace en un performance y luego la transformé en una pieza de danza. Nace del ‘arte bruto’, que es el tipo de arte que comenzó a practicarse en enfermos mentales, en presos, en personas tontas o enfermas, con algún tipo de déficit, o simplemente personas desadaptadas que la sociedad rechazaba: aquella persona que no era considerada seria para la sociedad. Se comenzó a practicar y a recibir el arte de estas personas como algo valioso”.

Durante la creación de la pieza se le fueron incluyendo las siguientes incógnitas: “¿Qué es ser normal?, ¿qué es anormal?, ¿por qué debemos ser como la gente piensa que debemos ser? Nace como un juego entre la inspiración del ‘arte bruto’, de lo [que sucede en la] actualidad y de mi propia experiencia. [Se trata] de pararse frente a un espejo y preguntarte: ¿de dónde queremos ser?, ¿a dónde queremos llegar?, ¿cuánto queremos llegar?, ¿cómo nos debemos ver?, ¿qué manchas debemos y no debemos tener?, puntualizó.

La autora de la pieza invita al público a simplemente sentir o identificarse con las frases: “Me ha pasado a mí” o “la verdad que somos duros con nosotros mismos”, “me miro al espejo y no es exactamente lo que me gustaría ver”. ¿Cuántas veces hemos sido duros con nosotros mismos, tanto con nuestro físico, como con nuestras posibilidades? A veces somos exigentes y no todo lo podemos lograr porque no sucede así”.

La escenografía de ‘BrutA’ incluye un espejo en el que Lozano se mirará y con este plantea “ese momento de intimidad que se tiene con el espejo en el que todos nos hemos visto. Allí, en el espejo, nadie te miente, desnudas tu maquillaje, no hay quien no haya pasado por un espejo analizando su imagen. Es como un análisis, identificarse con esa persona que se está mirando al espejo, que no se siente contenta, que conoces o desconoces”.

Se trata de “identificarse con esa persona y su realidad, con la manera de ver su imagen. Y de incomodar o sensibilizar. La escenografía es el espejo y un juego de luces, porque seguimos jugando con la imagen. El espejo es como la intimidad, es como asomarse a la casa de alguien. La música es íntima, al final cierra con un bolero, porque el bolero es muy íntimo y sensual”.

‘BrutA’ es una pieza de danza contemporánea gracias a Coco Danza, quienes facilitaron el espacio de creación y del entrenador internacional que guió el proceso, Yaniv Abraham. Mientras que la creación de iluminación es de Jonás Valdivieso, destacó Lozano.