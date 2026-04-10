IFF Panamá 2026 impulsa la industria cinematográfica con más de 600 acreditados en su Día de Industria

El <b>‘Día de Industria’ del <a href="/tag/-/meta/iff-festival-internacional-de-cine-de-panama">Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF Panamá)</a></b> inició este jueves 9 de abril como un punto de encuentro entre el <b>cine panameño</b> y sus actores, y destacados exponentes del <b>cine internacional</b>, para abordar diversos temas, desde la <b>creación y desarrollo de proyectos cinematográficos</b> hasta su posicionamiento en el <b>circuito global de festivales</b>.El evento —que sumó más de <b>600 acreditaciones de profesionales de la industria, estudiantes y prensa</b>— se realizó en la <b>Ciudad de las Artes</b> con la presencia de destacadas personalidades del ámbito cultural, reafirmando el compromiso institucional con el <b>fortalecimiento del ecosistema audiovisual</b> y los vínculos entre el <b>sector público</b>, las <b>organizaciones culturales</b> y la <b>Fundación IFF Panamá</b>.Uno de los momentos más destacados de la jornada fue el conversatorio <b>‘Políticas públicas y cine: ¿Cómo se construye una industria sostenible?’</b>, con la participación de la <b>viceministra de Cultura, Arianne Benedetti</b>, y la <b>directora de Cine del Ministerio de Cultura, Sheila González</b>, en un panel moderado por la presidenta de la <b>Fundación IFF Panamá, Pituka Ortega Heilbron</b>.Durante el panel se indicó que una <b>industria audiovisual sólida</b> requiere políticas a largo plazo que integren <b>formación, incentivos, financiamiento y circulación</b>, así como una articulación efectiva entre actores públicos y privados. 'Es importante que, mientras nosotros trabajamos en esta ley, ustedes [los cineastas] sigan luchando por hacer un <b>cine de calidad</b>, que trascienda fronteras y continúen contando nuestras historias, porque todavía nos hace falta encontrar nuestra propia voz, y ese es el principal objetivo que tenemos desde el <b>Ministerio de Cultura</b>', destacó González.Por su parte, Benedetti reafirmó su voluntad de que <b>Panamá sea parte del juego en la industria cinematográfica internacional</b>. 'Queremos que todos los países quieran tener a Panamá en la mesa. Nuestra meta no son solo <b>incentivos económicos</b>, sino que nuestra materia prima sea poderosa: ese es nuestro <b>guion</b>, con voz, con criterio, con buen desarrollo y capaz de conectar con el público', agregó la viceministra de Cultura.En lo referente al <b>mercado internacional</b>, el evento <b>‘Inside the Deal’</b>, liderado por <b>Leslie Cohen</b> y en conversación con <b>Pituka Ortega Heilbron</b>, brindó herramientas prácticas sobre <b>negociación y adquisición de proyectos</b>. 'A lo largo de los años, ya sea trabajando en <b>películas en español</b>, llevando a íconos globales de la música a la pantalla o apoyando a <b>cineastas emergentes</b>, mi objetivo ha sido el mismo: ampliar el marco de lo que se ve y se valora. Hemos logrado avances reales —hay más visibilidad, más inversión y más reconocimiento que nunca—, pero la realidad es que todavía seguimos empujando los límites', explicó Cohen.Por otro lado, el conversatorio <b>‘Nuevas voces en la Academia: caminos hacia los Oscars’</b>, dictado por <b>Angélica Cervantes</b>, ofreció una mirada interna sobre los procesos de la <b>Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos</b>. Durante la sesión, se destacó la importancia de comprender las <b>dinámicas de la industria global</b> y fortalecer las <b>estrategias de visibilidad del cine latinoamericano</b> en escenarios internacionales.'Para los miembros de la Academia es vital reconocer la <b>excelencia cinematográfica</b> y el impacto excepcional en la industria. Aunque los cuatro créditos suelen ser el estándar, valoramos trayectorias que, como la de <b>Yalitza Aparicio</b>, demuestran un trabajo de mérito indiscutible. En cuanto a la elegibilidad de las obras, estas deben cumplir con requisitos rigurosos, como un <b>estreno comercial en Estados Unidos</b>, ser seleccionadas oficialmente por sus países o ganar en <b>festivales internacionales</b>. Estas normas, que aplican también a <b>documentales</b>, buscan proteger la integridad del producto final', explicó, de acuerdo con una nota de prensa del <b>IFF Panamá</b>.La programación del <b>IFF Panamá 2026 </b>continuará con una variada <b>selección cinematográfica</b> que se exhibirá hasta el <b>12 de abril</b>. Además de la <b>Ciudad de las Artes</b>, las sedes del festival incluyen el <b>Teatro Nacional</b>, el <b>Museo del Canal</b> y espacios alternativos como <b>Ciudad del Saber</b>, el <b>Biomuseo</b> y el <b>Complejo Deportivo Torrijos-Carter</b>, en San Miguelito, con <b>proyecciones gratuitas</b> para toda la familia.