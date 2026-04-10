IFF Panamá 2026 impulsa la industria cinematográfica con más de 600 acreditados en su Día de Industria

El ‘Día de Industria’ del Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF Panamá) inició este jueves 9 de abril como un punto de encuentro entre el cine panameño y sus actores, y destacados exponentes del cine internacional, para abordar diversos temas, desde la creación y desarrollo de proyectos cinematográficos hasta su posicionamiento en el circuito global de festivales.

El evento —que sumó más de 600 acreditaciones de profesionales de la industria, estudiantes y prensa— se realizó en la Ciudad de las Artes con la presencia de destacadas personalidades del ámbito cultural, reafirmando el compromiso institucional con el fortalecimiento del ecosistema audiovisual y los vínculos entre el sector público, las organizaciones culturales y la Fundación IFF Panamá.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue el conversatorio ‘Políticas públicas y cine: ¿Cómo se construye una industria sostenible?’, con la participación de la viceministra de Cultura, Arianne Benedetti, y la directora de Cine del Ministerio de Cultura, Sheila González, en un panel moderado por la presidenta de la Fundación IFF Panamá, Pituka Ortega Heilbron.

Durante el panel se indicó que una industria audiovisual sólida requiere políticas a largo plazo que integren formación, incentivos, financiamiento y circulación, así como una articulación efectiva entre actores públicos y privados. “Es importante que, mientras nosotros trabajamos en esta ley, ustedes [los cineastas] sigan luchando por hacer un cine de calidad, que trascienda fronteras y continúen contando nuestras historias, porque todavía nos hace falta encontrar nuestra propia voz, y ese es el principal objetivo que tenemos desde el Ministerio de Cultura”, destacó González.

Por su parte, Benedetti reafirmó su voluntad de que Panamá sea parte del juego en la industria cinematográfica internacional. “Queremos que todos los países quieran tener a Panamá en la mesa. Nuestra meta no son solo incentivos económicos, sino que nuestra materia prima sea poderosa: ese es nuestro guion, con voz, con criterio, con buen desarrollo y capaz de conectar con el público”, agregó la viceministra de Cultura.

En lo referente al mercado internacional, el evento ‘Inside the Deal’, liderado por Leslie Cohen y en conversación con Pituka Ortega Heilbron, brindó herramientas prácticas sobre negociación y adquisición de proyectos. “A lo largo de los años, ya sea trabajando en películas en español, llevando a íconos globales de la música a la pantalla o apoyando a cineastas emergentes, mi objetivo ha sido el mismo: ampliar el marco de lo que se ve y se valora. Hemos logrado avances reales —hay más visibilidad, más inversión y más reconocimiento que nunca—, pero la realidad es que todavía seguimos empujando los límites”, explicó Cohen.

Por otro lado, el conversatorio ‘Nuevas voces en la Academia: caminos hacia los Oscars’, dictado por Angélica Cervantes, ofreció una mirada interna sobre los procesos de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. Durante la sesión, se destacó la importancia de comprender las dinámicas de la industria global y fortalecer las estrategias de visibilidad del cine latinoamericano en escenarios internacionales.

“Para los miembros de la Academia es vital reconocer la excelencia cinematográfica y el impacto excepcional en la industria. Aunque los cuatro créditos suelen ser el estándar, valoramos trayectorias que, como la de Yalitza Aparicio, demuestran un trabajo de mérito indiscutible. En cuanto a la elegibilidad de las obras, estas deben cumplir con requisitos rigurosos, como un estreno comercial en Estados Unidos, ser seleccionadas oficialmente por sus países o ganar en festivales internacionales. Estas normas, que aplican también a documentales, buscan proteger la integridad del producto final”, explicó, de acuerdo con una nota de prensa del IFF Panamá.

La programación del IFF Panamá 2026 continuará con una variada selección cinematográfica que se exhibirá hasta el 12 de abril. Además de la Ciudad de las Artes, las sedes del festival incluyen el Teatro Nacional, el Museo del Canal y espacios alternativos como Ciudad del Saber, el Biomuseo y el Complejo Deportivo Torrijos-Carter, en San Miguelito, con proyecciones gratuitas para toda la familia.