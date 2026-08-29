Ilan Brenman conversa sobre sus libros y su mirada sobre la literatura en la FIL Panamá 2026

El escritor y psicólogo brasileño Ilan Brenman llegó a la Feria Internacional del Libro de Panamá 2026 para compartir con lectores y hablar sobre su trayectoria

Durante su encuentro, Brenman explicó que una de las características que define su forma de escribir es su capacidad de observar aquello que muchas veces pasa desapercibido. Para él, las pequeñas situaciones, gestos y experiencias del día a día pueden convertirse en grandes fuentes de inspiración para una historia.

Sus obras han alcanzado lectores en diferentes partes del mundo y han sido traducidas a distintos idiomas, lo que le ha permitido conectar con públicos de diversas culturas.

Ilan cuenta con más de 80 libros publicados.

Entre sus títulos más reconocidos se encuentra “Las princesas también se tiran pedos”, una de sus obras más populares, que utiliza el humor y una mirada diferente sobre los personajes de los cuentos tradicionales para acercarse a los lectores más jóvenes.

Pero la literatura no es su única forma de observar y contar historias. Brenman también se dedica a la psicología, una disciplina que, al igual que la escritura, le permite detenerse en los detalles y mirar la realidad desde diferentes perspectivas.

“Ser escritor es estar mitad para afuera y mitad para adentro”, comentó durante la conversación, haciendo referencia al equilibrio entre observar el mundo exterior y, al mismo tiempo, explorar las propias emociones, pensamientos y experiencias.

Esta mirada hacia afuera y hacia adentro se convierte en parte fundamental de su proceso creativo.

Brenman también habló sobre los momentos en los que la inspiración no aparece. En lugar de ver la falta de ideas como un obstáculo, considera que esos períodos también forman parte del proceso de un escritor.

“En momentos de desinspiración, yo vivo mucho”, explicó, resaltando la importancia de experimentar, observar y mantenerse conectado con la vida cotidiana antes de intentar convertir esas experiencias en historias.

Su visita a Panamá también estuvo acompañada por sus primeras impresiones del país.

Con apenas unas 12 horas en territorio panameño al momento de la conversación, el escritor ya tenía algo claro: “La comida panameña es muy buena”, dijo entre risas al hablar de su corta estadía y de lo que había podido conocer hasta entonces.

La participación de Brenman en la FIL Panamá 2026 permitió a los asistentes acercarse no solo al autor detrás de algunos de sus libros más conocidos, sino también al observador que encuentra historias en lo cotidiano.

Su presencia reafirma cómo la literatura infantil puede abordar temas universales desde el humor, la imaginación y una mirada atenta al mundo que nos rodea.