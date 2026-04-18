Integración de los servicios e integración de los Cuidados de Salud

El actual gobierno ha emprendido de forma decidida la unificación de los servicios de salud que proveen el Ministerio de Salud (MINSA) y la Caja de Seguro Social (CSS). Desde 1970, la Constitución de la República, en su artículo115, mandata la integración de los servicios públicos de salud, sin embargo, a más de medio siglo de distancia el mandato sigue sin cumplirse.Independientemente de los subterfugios utilizados por diversas razones que no viene al caso debatir (unificación, coordinación, etc..), en la literatura especializada el tema se identifica correctamente como 'integración de los servicios de salud'. Especialistas en el tema señalan, sin embargo, que la integración en sí reviste dos facetas distintas: de la organización-gestión y de la provisión de servicios de salud. Este artículo se enfoca en explicar claramente esas dos facetas de la integración.