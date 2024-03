Jaden Teague-Núñez, una promesa de la música

La primera vez que Jaden sintió pasión por la música fue gracias a su padre, Liam Teague, quien lo introdujo por primera vez a la música cuando le regaló para su séptimo cumpleaños un tambor metálico. “Lo vi y me pareció fabuloso, y a medida que pasaba el tiempo me fui enamorando del instrumento, y luego cuando tenía nueve años me metí a clases de piano clásico y unos años después empecé a estudiar el jazz mediante los instrumentos del piano y el tambor metálico. Más tarde, cuando entré en la secundaria, empecé a tocar instrumentos de percusión”, relató Teague-Núñez.

Teague-Núñez aseguró sentirse honrado con este logro, ya que no solamente sitúa el nombre de Panamá en alto, sino que también pone en valor el trabajo de aquellos músicos que tienen una extensa trayectoria tocando el tambor metálico, un instrumento que no tiene la misma exposición que otros, como el violín o la guitarra. “Con esta oportunidad tengo la posibilidad de exponer este instrumento a diferentes audiencias”, expresó.

La música, en la sangre

El joven músico siente que cada vez que toca el tambor metálico, se siente él mismo. “Cada vez que toco, siento que me adentro en la música. Nunca me quedo estático cuando toco el instrumento y siempre me muevo por el escenario. No es que baile, pero siento un ritmo en la música que no me permite simplemente estar quieto. Siempre siento ese ritmo de una forma maravillosa”, describió.

Por otro lado, Teague-Núñez manifestó sentirse afortunado por nacer en el seno de una familia musical. Su padre Liam Teague es profesor de tambor metálico y su madre Lorena Núñez fue violinista de la Orquesta Sinfónica de Panamá.

Hoy, padre e hijo tocan en el dúo musical TNTeague que fue invitado para participar en la Sociedad Musical de Nassau, Bahamas, y en el Festival Inside Out Steelband de Austin, Texas, Estados Unidos.

Su madre Lorena Núñez exhortó a los padres de familia a que apoyen a sus hijos que poseen talento en las artes. “Ya es hora de que las madres y los padres dejen el prejuicio que reza que 'con el arte uno se muere de hambre'. Apoyen a sus hijos para que hagan lo que les gusta, porque uno nunca sabe lo exitosos que pueden llegar a ser en cualquier ámbito en el que sean buenos”, aconsejó.