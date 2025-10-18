José de Fábrega: el héroe olvidado detrás de la independencia panameña

Tras su gestión inicial como gobernador, Fábrega continuó sirviendo en distintas funciones dentro de la administración colombiana. Sin embargo, con el paso de los años, la unión a la Gran Colombia comenzó a mostrar signos de fractura. Las tensiones entre las regiones, la centralización política en Bogotá y los conflictos económicos fueron desgastando la ilusión de unidad. Fábrega, aunque ya retirado de la vida pública activa, observó con preocupación estos desencuentros.El general José de Fábrega falleció en Santiago de Veraguas el 6 de septiembre de 1841, a los 67 años de edad. Su muerte pasó sin grandes homenajes nacionales en ese momento, pero con el tiempo, su figura fue recuperada como símbolo de liderazgo cívico y de patriotismo racional, contrario a la violencia y a la división.