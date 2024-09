Mientras tanto, en la ciudad había un run run muy grande, pues se decía que tres jóvenes habían desaparecido. Al cabo de unas horas, los mandaron a bañar y luego les dijeron que se fueran, que los estaban esperando... qué alegría cuando salieron y vieron a sus familiares y amigos que los esperaban. “Aquí no había libertad para nada en esos tiempos”, recuerda José Antonio.

Al llegar al río Chagres, desde un teléfono público, el conductor del carro informó (no supo a quién) que tenían aprehendidos a tres terroristas. Los llevaron a la cárcel de Colón, donde pasaron la noche, después de haber sido interrogados.

Cuenta que en 1987, cuando Panamá estaba en plena crisis política, económica y social, bajo el régimen de Manuel Antonio Noriega, decidió realizar una expedición, a pie, junto con dos amigos, hacia el Atlántico. En el camino, se encontraron con unos tipos que le hicieron algunas preguntas y luego les dijeron que se montaran a un carro que era oficial. Estaban un poco casados de caminar, así es que el “bote” no les vino nada mal.

¿Qué hace único a este destino llamado Panamá?

Cuando le pregunto a los turistas la razón por la que decidieron venir a Panamá, la mayoría de las veces me contestan que es lo mismo que le preguntaron sus familiares o amigos. ¿Por qué Panamá si ahí solo existe un Canal? Así empezaría yo una promoción del país, con esa pregunta, y luego la respuesta la daría con todas esas imágenes de hermosas playas, selvas, culturas, gastronomía, sitios históricos, etc.

Desde hace años, los panameños nos dimos cuenta de que “Panamá es más que un Canal”, luego de analizar todos los atractivos históricos, naturales, culturales, playas, gastronomía, etc., con los que contamos. Pero esto nos hizo dejar a un lado el Canal al tratar de enaltecer dichos atractivos, cuando debe ser todo lo contrario.

¿Qué desafíos enfrenta en su trabajo diario?

Hay muchos desafíos. Tenemos la puntualidad, la atención, coordinar con el conductor la ruta, el manejo del tiempo, presentación de la información, prevenir posibles peligros y evitarlos, y en ocasiones lidiar con un turista que está de mal humor o que está minando al resto del grupo, y, por supuesto, los imprevistos como cierres de calle, restaurante que no trae la comida a tiempo, etc.

¿Cómo ha cambiado el turismo en Panamá en los últimos años?

¿Cómo Juan Antonio de la Guardia ve el turismo en Panamá desde hoy en adelante?

Soy fiel creyente de que debemos seguir el Plan Maestro de Turismo “Sostenible” que contempla la visita de ese turista que está dispuesto a compenetrarse de verdad con la comunidad que visita. Justamente en el mes de octubre estaremos celebrando en Panamá la Cumbre Mundial del Adventure Travel and Trade Association, con la participación de alrededor de 800 asociados. Aunque su nombre de aventura suena como que vienen a hacer una actividad superficial, nada más lejos de la realidad. Ellos están sumamente conscientes de que van a compartir y vivir una experiencia única en comunidades apartadas, en un convivio que ninguna artesanía ni souvenir puede comprar.

¿Cuál es el lugar más emblemático que recomiendas visitar en la ciudad?

Tengo entendido que se está organizando un congreso sobre el tema turismo y que el mismo se desarrollará en el interior del país. ¿Me puede hablar del Congreso?

El evento se celebrará el 25 de septiembre, en Boquete. Es un solo día y contará con las conferencias de Francisco Serracín, caficultor boqueteño y barista internacional, quien nos hablará sobre “El impacto del café de Panamá en el mundo de los cafés de especialidad”. Augusto Velásquez, por su parte, dará una conferencia motivacional titulada “Lo mejor de Panamá eres tú”; Patricio Roca, ex vicepresidente de la Asociación de Guías se referirá “El Rol del guía”; y, por último, Rolando Chamorro, propietario de Hacienda Mamecillo, donde se grabó el primer programa del “Restaurante del Fin del Mundo” de National Geographic, nos va a hablar sobre su experiencia a partir de cero “A contra corriente”.

¿Por qué es necesaria la integración de todos los guías a nivel nacional, y por qué es importante que todos se acerquen para hablar de las temáticas que a todos les aqueja?

No hay duda que mientras más guías se asocien, mayor fuerza obtendremos como gremio. No sotros ya fuimos miembros fundadores de la Federación Centroamericana de Guías de Turismo (Fecenguitur), y como tal, pensamos unirnos a la World Federation of Tourism Guide Association (WFTGA). También estamos por crear la Organización Latinoamericana de Guías de Turismo, la cual ya cuenta con estatuto.