Katia Semacaritt: ‘Los sueños no no se cumplen solos, se construyen con disciplina’

Puede sonar superficial, como si se tratara solo de imagen personal, pero no es así.El taller nace de la idea de que todos tenemos un poder, pero muchas veces no lo conocemos. A través de herramientas de las artes escénicas ayudo a las personas a descubrir su identidad: reconocer su cuerpo, su esencia, su energía.Se trata de aceptar quién eres, potenciar tus cualidades y avanzar con seguridad.He realizado este taller en Colombia y Panamá, principalmente para grupos privados, como gremios o equipos de trabajo.