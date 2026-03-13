Katia Semacaritt: ‘Los sueños no no se cumplen solos, se construyen con disciplina’

Katia Semacaritt siempre tuvo claro que lo suyo eran las artes. Tanto así que dejó el camino que tenía predefinido como Ingeniera y decidió volcarse totalmente a la danza, el modelaje y la actuación. En esta conversación con La Estrella de Panamá, la actriz originaria de Cartagena (Colombia) se encontraba por estos días en Panamá promocionando su participación en la película ‘Señales’, en la que encarna a su protagonista Lorena, quien sufre violencia doméstica. Se prevé que la cinta se pueda ver a finales de agosto. Esta no sería la primera vez en la que Semacaritt participa de una película panameña ya que también obtuvo un rol en el célebre filme ‘Salsipuedes’ como Natalia así como en la telenovela de Netflix ‘María La Caprichosa’, en la que interpreta a Francy, una de las amigas de la protagonista. Nacida en Cartagena, pero con media vida transcurrida en Panamá, esta actriz demuestra que si se tiene disciplina y determinación para cumplir los sueños, estos se pueden hacer realidad.

Tienes varias facetas entre la danza, el modelaje y la actuación. ¿Por cuál te decantaste primero?

Hay que hacer un recorrido para poder entender a la Katia de hoy, que está aquí hablando contigo. Ha sido un camino bastante largo y muy comprometido conmigo misma y con la sociedad. Yo llego al mundo artístico por medio de la danza. A través de la danza comencé a conocer mi cuerpo y a ser consciente de él, y de cómo ponerlo al servicio de este oficio que es la actuación. Sí han surgido oportunidades como modelo y como imagen de marcas a nivel nacional e internacional, pero aquí en Panamá, hace ya unos quince años, se me dio la oportunidad de protagonizar una película llamada “Sal si puedes”. Allí interpreté a Nati, una mujer de El Chorrillo, profundamente panameña, impregnada de toda esa cultura y esencia del barrio. Cuando llegué al set de grabación dije: “Esto es para mí. Por aquí es donde quiero hacerme y formarme.” A partir de allí tomé la decisión de estudiar actuación de manera profesional. Dejé mi vida de oficina y me fui a estudiar cine, televisión y teatro en Bogotá. A partir de ese momento comenzó a escribirse una nueva historia para mí.

¿Qué significa para ti actuar?

La actuación es mucho más que un oficio. Es desnudarte emocionalmente y poner tu cuerpo, tu alma y tu ser al servicio de un público que quiere escuchar una historia. Ser actor implica conocerte primero a ti mismo para luego poner tu cuerpo al servicio de un personaje y darle vida. Los personajes ya están escritos con características específicas por un dramaturgo y dirigidos por un director, pero es el actor quien les da emociones, sentimientos y humanidad.

¿Qué tanto hay de ti en los personajes que interpretas?

Siempre hay algo del actor en cada personaje, porque yo le doy al personaje lo que he vivido. Uno construye aspectos psicológicos y físicos, pero siempre hay algo personal. En mi caso he tenido la oportunidad de interpretar personajes como Nati en ‘Salsipuedes’, Francy en ‘María la Caprichosa’, que actualmente está en Netflix, y pronto verán en los cines panameños a Lorena, un personaje que amo profundamente. En la película ‘Señales’, Lorena es un personaje que vive situaciones de violencia muy marcadas en nuestra cultura latinoamericana. Le tengo mucho amor porque, de alguna manera, en algún momento de mi vida yo también fui Lorena. Abrazar ese personaje me ayudó a sanar ciertas situaciones que pensé que ya había superado. Siempre digo que los personajes llegan en el momento justo.

¿Crees que el cine puede educar a la sociedad?

Sí, totalmente. En este camino me he preguntado muchas veces: “Eres artista, eres actriz, disfrutas lo que haces, pero ¿qué vas a hacer con eso?”.

¿En qué consiste el taller ‘Tu imagen, tu poder’?

Puede sonar superficial, como si se tratara solo de imagen personal, pero no es así. El taller nace de la idea de que todos tenemos un poder, pero muchas veces no lo conocemos. A través de herramientas de las artes escénicas ayudo a las personas a descubrir su identidad: reconocer su cuerpo, su esencia, su energía. Se trata de aceptar quién eres, potenciar tus cualidades y avanzar con seguridad. He realizado este taller en Colombia y Panamá, principalmente para grupos privados, como gremios o equipos de trabajo.

En el mundo del espectáculo siempre se habla de los estándares de belleza. ¿Crees que eso está cambiando?

Sí, y para mí es muy importante que el público me reconozca tal como soy. Sin filtros, sin alteraciones. Quiero conectar con una audiencia real que se identifique conmigo: con mi cabello, con mis rasgos, con mi herencia afrodescendiente. Una maestra me decía que existen todo tipo de personajes porque existe todo tipo de personas en el mundo. Si quieres actuar, primero debes aceptar quién eres.

También realizas trabajo social. Eres embajadora de la organización AIDS for AIDS Panamá.

Sí. Conocí esta organización durante el rodaje de la película ‘Señales’, porque ellos donaron parte del vestuario del personaje. Cuando supe que trabajan con niños y jóvenes que viven con VIH y que promueven educación y acompañamiento, quise involucrarme más. He participado en varios de sus eventos y me siento muy comprometida con esos niños. Cuando me ven me abrazan, me piden fotos y me dicen que quieren ser actores. Poder conversar con ellos y hablarles sobre el cuidado y la empatía es muy importante para mí.

Además has desarrollado proyectos educativos en Colombia.

Sí. En Cartagena estoy trabajando con estudiantes de escuelas públicas que forman parte de semilleros de radio. Estoy ayudándolos a aprender cómo escribir para radio y cómo contar historias. Hay muchísimo talento en esas escuelas, pero muchas veces no es visto. Con herramientas sencillas, incluso con un celular, los estudiantes crean radioteatros y relatos sobre temas que viven en su escuela o su comunidad. La idea es darles herramientas para que descubran sus talentos y encuentren caminos positivos.

¿Qué mensaje darías a quienes quieren seguir sus sueños?